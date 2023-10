Die Ringer der KG Baienfurt liefern sich knappes Duell mit Markneukirchen

Trotz der Ansetzung am Nachmittag war die Neue Sporthalle in Baienfurt bis auf den letzten Platz gefüllt, als die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt am Sonntag den AV Germania Markneukirchen empfing. Und bereits beim Aufwärmen sorgten die KG-Fans mit Trommeln, Plakaten und Fangesängen dafür, dass man sich in einer wesentlich größeren Halle wähnte.

Die ersten beiden Kämpfe gehen deutlich verloren

Erst um 4 Uhr morgens war das KG-Team mit dem Bus vom Bundesligakampf aus Lichtenfels (16:13-Sieg) zurückgekehrt, und das zeigte sich auf der Matte, auch wenn Markus Bohmeier dies nicht als Ausrede gelten lassen wollte, schließlich „musste unser Gegner heute Morgen auch um sieben Uhr losfahren, um rechtzeitig bei uns zu sein“, so der Vorsitzende der KG.

Die ersten beiden Kämpfe gingen deutlich an die Gäste aus Sachsen, wobei Alexander Tonn (57 kg Freistil) beim 0:16 von einer Rippenverletzung limitiert wurde. Bereits beim Stand von 0:6 musste er eine Verletzungsauszeit nehmen. „Das habe ich mir bereits beim Kampf gestern zugezogen, da war heute nicht viel zu machen“, erklärte er später sichtbar enttäuscht.

Ciobanu holt vier wichtige Punkte

Auch David Stumpe (130 kg griechisch-römisch) konnte gegen den fast fünf Kilogramm schwereren Franz Richter nicht viel ausrichten und verlor letztlich ebenfalls 0:16 durch Überlegenheit seines Gegners.

Als Nächster ging dann der 31-jährige Victor Ciobanu auf die Matte, und der dominierte Anatolii Buruian aufgrund seiner Schnelligkeit nach Belieben. 15:0 stand es am Ende für den Moldauer, der damit vier äußerst wichtige Punkte für die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt holte (61 kg griechisch-römisch).

Für den aufgerückten Simon Weißhaar war anschließend gegen Patryk Dublinowski bei der 0:16-Niederlage durch Überlegenheit im Freistil bis 98 kg absolut nichts zu holen. Er ersetzte den bislang ungeschlagenen Mamuka Kordzaia, der sich momentan bei den Beachwrestling-Weltmeisterschaften befindet.

Bei Makaev steht die Halle Kopf

Den spannendsten Kampf des Tages absolvierten Magomed Makaev und Roman Walter in der Freistil-Klasse bis 66 kg in der letzten Begegnung vor der Pause. 0:6 lag der verständlicherweise etwas müde wirkende Makaev bereits zurück, bevor er gemäß der KG-Hymne großes „Kämpferherz“ bewies und die Begegnung drehte. Als er 9:8 in Führung ging, stand die Halle Kopf, und als er seinen Kampf schließlich 11:8 gewonnen hatte, skandierten die etwa 450 Zuschauer zu seiner Freude lauthals seinen Namen. Der Halbzeitstand lautete damit 6:12.

Nach der Unterbrechung zeigte Daniel Cataraga (86 kg griechisch-römisch) eine äußerst souveräne Leistung gegen den extrem passiven Mihail Bradu. 7:0 stand es am Ende für den 28-jährigen Moldauer gegen seinen mehr als sieben Kilogramm schwereren Kontrahenten

Dies war der Moment, in dem die begeisterten Zuschauer wieder Hoffnung auf einen Heimsieg schöpften. Vor allem, da Valeriu Toderean im Anschluss Marco Stoll mit 17:4 besiegte und den Gastgeber somit bis auf einen Punkt heranbrachte.

Der letzte Kampf bringt wieder die Entscheidung

Im Freistil bis 89 kg zeigte Marcel Käppeler anschließend eine couragierte Leistung, ließ sich aber von seinem Gegner Mokhamed Dadaev ein ums andere Mal auskontern und verlor mit 2:8. Da die Zuschauer einige Szenen anders gesehen hatten, musste sich Kampfrichter Georg Goczol aus dem Saarland im Anschluss ein lautes Pfeifkonzert anhören.

Versöhnt wurden sie wieder durch Stas David Wolf, der Tim Hamann im Freistil bis 75 kg stets im Griff hatte. Nach 90 Sekunden stand es bereits 9:0 für den U20-Europameister. In der Pause nach den ersten drei Minuten wirkte sein Gegner regelrecht verzweifelt, schüttelte immer wieder den Kopf. Und am Ende stand ein nie gefährdeter 15:0-Sieg durch Überlegenheit. Weitere vier Punkte für die Baienfurter, die erstmals in Führung gingen. 15:13 stand es nun.

So musste also, wie bereits am Tag zuvor beim Sieg gegen den AC Lichtenfels, der letzte Kampf die Entscheidung bringen. Benedikt Rebholz (75 kg griechisch-römisch) verlor jedoch gegen den 14 Jahre jüngeren Junioren-Europameister Alexandru Solovei deutlich mit 0:12. Kurz vor dem Ende entledigte sich Rebholz frustriert seiner Kopfbandage.

Am Ende stand also eine 15:17-Niederlage gegen den AV Germania Markneukirchen, der damit seine ersten Punkte in dieser Saison einfuhr. Markus Bohmeier zeigte sich jedoch nicht schockiert: „Diese Liga ist unglaublich eng. In einigen Kämpfen hätten wir nur ein oder zwei Punkte mehr machen müssen, dann hätte es ganz anders ausgesehen.“ Mit bislang vier Punkten steht der Aufsteiger Baienfurt auf einem guten vierten Platz, doch es folgen in den nächsten Wochen schwere Gegner. Am Samstag, 21. Oktober, geht es zum SV Wacker Burghausen, momentan mit 8:4 Punkten Dritter in der Tabelle. Vor ihrem begeisterungsfähigen Heimpublikum treffen die Baienfurter am 28. Oktober auf den derzeitigen Zweiten der Tabelle der Bundesliga Ost, den favorisierten ASV Schorndorf.

Überraschung in Lichtenfels

Zum Start des Doppelkampfwochenendes lief es für die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt in Lichtenfels ebenfalls spannend ‐ aber erfolgreicher. Beim Play-off-Kandidaten der Ringer-Bundesliga Ost holten die Oberschwaben überraschend mit 16:13 den Sieg.

Im ersten Kampf ging Alexander Tonn (57 kg Freistil) gegen Abzal Okenov frühzeitig auf die Schultern. David Stumpe (130 kg griechisch-römisch) verlor durch die letzte Wertung seines Kontrahenten Karl Marbach, ehe Victor Ciobanu gegen Krisztian Kecskemeti für die ersten Punkte der Gäste sorgte. KG-Ringer Simon Weißhaar musste aufgrund der Abwesenheit von Mamuka Kordzaia stilartfremd (98 kg Freistil) antreten. Hier hatte er gegen den starken Ahmed Ruslanovic Dudarov wenig Chancen und verlor vorzeitig mit 0:17. Im letzten Kampf vor der Pause wertete Mattenleiter Ronald Hartenstein im Duell zwischen Magomed Makaev (66 kg Freistil) und Ahmet Duman einen Schultersieg zugunsten Dumans. Laut den KG-Verantwortlichen lag Makaev zu diesem Zeitpunkt aber noch gar nicht auf den Schultern. Die lautstarken Proteste der KG-Anhänger blieben unerhört und so schien das Duell beim Halbzeitstand von 13:4 für Lichtenfels entschieden.

Rebholz krönt die Aufholjagd

Die Aufholjagd startete Daniel Cataraga (86 kg griechisch-römisch). Er holte gegen den mehrfachen deutschen Meister Hannes Wagner wertvolle Zähler. Valeriu Toderean (71 kg griechisch-römisch) gewann gegen Alexander Maksimovic, bevor Marcel Käppeler (80 kg Freistil) mit seinem Punktsieg über Daniel Sartakov für noch mehr Spannung sorgte. Durch den überlegenen Sieg von David Wolf (75 kg Freistil) gegen Marcel Berger ging die KG beim 14:13 zum ersten Mal in Führung. Im letzten Kampf machte Benedikt Rebholz (75 kg griechisch-römisch) mit dem 5:1-Sieg gegen Serdar Dumus den Erfolg perfekt. „Nach so einem Rückstand zurückzukommen, ist Weltklasse“, meinte KG-Vorstand Markus Bohmeier stolz.