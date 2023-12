Dezimierte KG-Ringer verlieren letzten Kampf schon vor Beginn

Zum letzten Kampf der Saison in der 1. Bundesliga Ost ist die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt beim amtierenden Vizemeister Schorndorf zu Gast gewesen. Nach dem Sensationssieg über Spitzenreiter Burghausen reisten die Oberschwaben bereits personell stark angeschlagen zum Württemberg-Derby, als sie ein Anruf von U20-Europameister Stas David Wolf erreichte und dieser krankheitsbedingt absagte. Das hatte Folgen.

Der Kader soll breiter werden

Da Danny Mayr in der zweiten Mannschaft gebraucht wurde und auch Adrian Wolny weiterhin verletzt passen musste, konnte die KG nur acht Ringer auf die Waage schicken. Damit war die 0:40-Niederlage schon vor dem ersten Kampf besiegelt. Einem solchen Fall möchte KG-Vorstand Markus Bohmeier zukünftig entgegenwirken: „Das wird unsere Aufgabe für nächste Saison sein, unseren Kader vor allem in der Breite zu stärken.“

Gekämpft wurde in Schorndorf dennoch - wenn auch nur auf Freundschaftsbasis. Alexander Tonn (57 kg griechisch-römisch) schulterte seinen Schorndorfer Gegner Bünyamin Sagir. Da sich Baienfurts Freistilspezialist Mamuka Kordzaia in der Heimat bei den georgischen Meisterschaften befindet, musste Jan Zirn (130 kg Freistil) in die für ihn ungeliebte Stilart ausweichen. Der Greco-Spezialist fand kein Mittel gegen die zahlreichen Beinangriffe seines Kontrahenten Mohsen Siyar und musste eine technische Niederlage einstecken. In der Gewichtsklasse bis 61 kg Freistil stellte die KG keinen Vertreter.

Käppeler stellt sich in den Dienst der Mannschaft

Der kurzfristig eingesprungene Simon Weißhaar (98 kg griechisch-römisch) hielt gegen den starken Lucas Lazogianis anfangs gut mit, musste sich der Klasse seines Gegners dann aber doch beugen und verlor technisch. Mit dem amtierenden deutschen Meister und EM-Bronzemedaillengewinner Georgios Scarpello stellten die Gastgeber Baienfurts Ausnahmeringer Victor Ciobanu (66 kg griechisch-römisch) einen starken Kontrahenten gegenüber. Aufmerksam und mit kleinen Provokationen hielt der Schorndorfer dem Druck des Moldauers lange Stand und seine Niederlage mit 5:6 in Grenzen. „Victor muss einen kühlen Kopf bewahren, dann gewinnt er auch höher“, kritisierte KG-Trainer Dariusz Jelen.

Nach der Pause traf Marcel Käppeler (86 kg Freistil) auf Babajan Ahmadi. Gesundheitlich angeschlagen verlor der Baienfurter mit 0:8. „Marcel wollte krankheitsbedingt eigentlich gar nicht mitfahren, hat sich aber in den Dienst der Mannschaft gestellt. Das zeigt seinen Charakter“, lobte Jelen. Anschließend war Magomed Makaev (71 kg Freistil) gegen Dawid Wolny ohne Chance. Dem Bruder des KG-Ringers Adrian Wolny gelang eine Aktion nach der anderen bis zur technischen Überlegenheit. Nur 39 Sekunden benötigte Daniel Cataraga (80 kg griechisch-römisch), um den Schorndorfer Florian Levy auf die Schultern zu legen. „Für mich ist Daniel die Entdeckung der Saison“, sagte Bohmeier beeindruckt. „Den hatte so keiner mehr auf dem Schirm.“

Die Liga wird verkleinert

Valeriu Toderean (75 kg griechisch-römisch) hatte gegen den starken Ibrahim Ghanem Probleme und verlor mit 0:2. Zum Abschluss sorgte Shamil Ustaev (75 kg Freistil), Bronzemedaillengewinner der U23-EM, für eine weitere Höchstwertung der Schorndorfer, da die KG den krankheitsbedingten Ausfall David Wolfs nicht kompensieren konnte. Somit stand auf der Anzeigetafel sportlich eine 9:24-Niederlage, die allerdings aufgrund der zu geringen Mannschaftsstärke mit 0:40 gewertet wurde.

Die KG beendet die Saison auf dem sechsten Platz mit zehn Punkten. „Ich bin unheimlich stolz auf alle, die an diesem Projekt mitwirken. Mit uns hat vor der Saison niemand gerechnet“, meinte Bohmeier. Mit Siegen gegen den Play-off-Teilnehmer KSC Germania Hösbach, beim AC Lichtenfels und nicht zuletzt gegen den mehrfachen deutschen Meister Wacker Burghausen sorgten die Oberschwaben für Aufsehen und unterstrichen auch ihre Ambitionen für die kommende Saison. „Wir wollen unseren Kader zusammenhalten und erneut für die eine oder andere Überraschung sorgen“, sagte Bohmeier. Durch die Verkleinerung der Ligen auf sechs Mannschaften wird es für die finanziell schwächeren Teams nicht einfacher. „Mit dieser Truppe und unseren Fans im Rücken ist aber alles möglich“, glaubt der KG-Vorstand.

Die Ergebnisse:

57 kg, Greco: Bünyamin Sagir - Alexander Tonn Schultersieg; 130 kg, Freistil: Mohsen Siyar - Jan Zirn 15:0 technische Niederlage, 61 kg, Fr: Burak Demir- KG kein Vertreter, 98 kg, Gr: Lucas Lazogianis - Simon Weißhaar 15:0 techn. Niederlage, 66 kg, Gr: Georgios Scarpello - Victor Ciobanu 5:6 Punktsieg, 86 kg, Fr: Babaian Ahmadi - Marcel Käppeler 8:0 Punktniederlage, 71 kg, Fr: Dawid Wolny - Magomed Makaev 16:0 techn. Niederlage, 80 kg, Gr: Florian Levy - Daniel Cataraga Schultersieg, 75 kg, Gr: Ibrahim Ghanem - Valeriu Toderian 2:0 Punktniederlage, 75 kg, Fr: Shamil Ustaev - KG kein Vertreter.