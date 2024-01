Die Erweiterung des Wasserschutzgebiets Weißenbronnen lässt weiter auf sich warten. Die Gemeinden Baienfurt und Baindt beziehen aus den Quellen im Altdorfer Wald ihr Trinkwasser und rebellieren gegen das geplante elf Hektar große Kiesabbaugebiet in der Nähe des Vogter Teilorts Grund, weil sie negative Auswirkungen auf das Trinkwasservorkommen befürchten. Klar ist mittlerweile, dass das Wasserschutzgebiet erweitert werden muss und dass der Kiesabbau in genau jenem Gebiet liegen wird.

Im Februar 2018 hat der Baienfurter Bürgermeister Günter A. Binder als Vorsitzender des Zweckverbandes Wasserversorgung Baienfurt-Baindt den Antrag auf Erweiterung des Wasserschutzgebietes beim zuständigen Landratsamt Ravensburg gestellt. Grundlage dafür war das hydrogeologische Gutachten von Hermann Schad, der im Auftrag des Zweckverbandes das Gebiet untersucht hat. Der Umfang der Untersuchungen wurde gemeinsam mit dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau sowie dem Landratsamt Ravensburg festgelegt.

In mehreren Schritten zum Ergebnis

Das Landratsamt Ravensburg schreibt dazu: „Zum Verständnis: Gutachten zur Abgrenzung von Wasserschutzgebieten erfolgen immer schrittweise, um die Kosten für die Untersuchungen im Rahmen zu halten. Das erste Gutachten wurde dem Landratsamt Ende September 2019 vorgelegt. Die Untersuchungen waren für eine genaue Abgrenzung nicht ausreichend, da zum Beispiel einige Bohrungen nicht ausreichend tief erfolgt sind.“

Im Juni 2020 sei mit dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau schließlich die weitere Vorgehensweise besprochen und vereinbart worden, dass zunächst das Wasseralter und die Beschaffenheit untersucht werden sollen, so das Landratsamt. Hierfür wurde ein spezialisiertes Fachbüro vom Zweckverband beauftragt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurde im August 2021 das ergänzte Gutachten vorgelegt.

Ergebnisse fehlen noch

Noch immer lassen laut Auskunft des Landratsamtes Ravensburg weitere Untersuchungen auf sich warten, die man im April 2022 abgesprochen hätte.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen wurde uns, auch auf Nachfrage im Sommer 2023, bislang nicht vorgelegt, so das Landratsamt

Kiesabbau auch in Schutzzone möglich

Der Geologe Hermann Schad war nach seinen Untersuchungen zum Ergebnis gekommen, dass die Quelle in Weißenbronnen deutlich mehr Wasser schüttet als angenommen. Deshalb müsse das Wasserschutzgebiet seiner Ansicht nach von derzeit 3,3 Quadratkilometern auf rund acht Quadratkilometer ausgeweitet werden, sagte Schad 2019 nach Abschluss seines Gutachtens.

Das geplante Kiesabbaugebiet würde nach einer entsprechenden Erweiterung des Wasserschutzgebiets in der Wasserschutzzone III liegen, sagte der Geologe damals. In dieser Zone ist Kiesabbau unter bestimmten Auflagen möglich. Im Kreis Ravensburg gibt es beispielsweise in der Leutkircher Heide Kiesabbau in der Schutzzone III.