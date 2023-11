Cellform aus Baienfurt bekommt Landesinnovationspreis

Damit hat Simon Brugger nicht gerechnet, als er am Dienstag zur Preisverleihung zum Landesinnovationspreis - dem Dr.-Rudolf-Eberle-Preis - nach Stuttgart fuhr. Später, auf der Bühne im Haus der Wirtschaft, war für den jungen Geschäftsführer aus Baienfurt dann klar: Das Start-up Cellform Hydrogen landet auf dem ersten Platz des Landesinnovationspreises Baden-Württemberg und zählt dabei nach Einschätzung der Jury zu den innovativsten Unternehmen im Land. Für Cellform bedeutet das noch einmal ordentlich Rückenwind für die Wachstumspläne.

Die Preisgerichte von Wettbewerben sind offenbar alle begeistert von Cellform und loben das junge Unternehmen in den höchsten Tönen. 2022 gewannen die Baienfurter den „Energy Globe Award Germany“ und im Juni zeichneten die Volks- und Raiffeisenbanken Cellform mit dem Förderpreis des VR-Innnovationspreises aus. Jetzt auch noch der Landesinnovationspreis der baden-württembergischen Landesregierung - mit einem Preisgeld von 20.000 Euro. „Wir können es immer noch nicht so richtig glauben, dass wir auf dem ersten Platz gelandet sind - vor allem weil ich auch so begeistert von den anderen guten Firmen war“, sagt Simon Brugger.

Den Preis können die Baienfurter gut gebrauchen. Es macht sie bekannter. Das würde ihnen vor allem dann helfen, wenn sie auf Mitarbeitersuche gehen werden, so Brugger.

Ministerin lobt die Innovationen im Land

„Die ausgezeichneten Innovationen zeigen einmal mehr die beeindruckende Vielseitigkeit der Innovationskraft der Wirtschaft in Baden-Württemberg“, wird Wirtschaftsministern Hoffmeister-Kraut (CDU) in einer Pressemitteilung zitiert. „In einer Zeit enormer Herausforderungen durch die ökologische und digitale Transformation sind Innovationen der Schlüssel zu einer resilienteren und nachhaltigeren Wirtschaft in Baden-Württemberg“, so die Ministerin.

Die Cellform Hydrogen aus Baienfurt hat mit ihrer Entwicklung offenbar den Nerv der Jury getroffen, denn die Firma beschäftigt sich mit der Wasserstofftechnologie, die als die Zukunft in der Individualmobilität gilt. Konkret hat sich Cellform auf die Produktion von sogenannten Bipolarplatten spezialisiert. Diese bilden das Zentrum der Brennstoffzelle für mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge.

Das steckt hinter der Innovation

Cellform entwickelte ein neues Fertigungsverfahren, das die kostengünstige Produktion extrem feiner Bipolarplatten ermöglichst. In der Pressemitteilung zum Landesinnovationspreis liest sich das so: „Es erhöht die Effizienz von Wasserstoff-Stacks signifikant und ermöglicht so wirtschaftlichere Brennstoffzellen- und Elektrolysesysteme. Damit lassen sich nicht nur die Nachteile einer Brennstoffzelle gegenüber der Batterie im Gesamtwirkungsgrad kompensieren, es können auch neue Anwendungsbereiche für Wasserstoff erschlossen werden, etwa in Hochleistungsanwendungen wie der emissionsfreien Luftfahrt.“

Das steckt hinter Cellform

Cellform ist eine Ausgründung des Baienfurter Werkzeugherstellers Gebhardt. Zudem sind der Laserschweiß-Spezialist Askea aus Amtzell und der Pressen- und Anlagenbauer Hagel aus Grünkraut im Boot. Im Sommer wurde öffentlich, dass Cellform einen Investor gefunden hat: Albert Weber aus Markdorf wird Mehrheitseigner des Start-ups, soll dem jungen Unternehmen eine Entwicklungsperspektive geben und steigt mit einem zweistelligen Millionenbetrag bei Cellform ein.

Deswegen wird Cellform zu Beginn des neuen Jahres nach Markdorf umziehen. Momentan beschäftigt das Unternehmen acht Mitarbeiter und zwei weitere werden demnächst einsteigen. Der Umsatz liegt momentan noch unter einer Million. Doch die Ziele von Jungunternehmer Simon Brugger sind ehrgeizig: Bis 2030 möchte Brugger den Umsatz in den dreistelligen Millionenbereich steigern. Die Mitarbeiterzahl soll weiter wachsen: auf etwa 40. Ein erster Schritt in Richtung Wachstum ist getan. Cellform hat eigenen Angaben zufolge „zwei renommierte Firmen“ aus der Luftfahrtbranche als Kunden gewonnen.

Informationen zu Cellform gibt es auch auf deren Internetseite unter www.cellform.eu