Bei einer Schlägerei in Baienfurt am Abend nach dem Fasnetsumzug hat ein Mann ein Glas als Waffe eingesetzt. An der Bushaltestelle gegenüber der Feuerwehr gerieten am Samstagabend gegen 18.40 Uhr mehrere Männer in Streit, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der 38-jährige soll nach ersten Erkenntnissen der Ermittler andere Beteiligte des Streits mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und dem 24-jährigen ein Glas ins Gesicht geworfen haben. Hierdurch erlitt der 24-Jährige eine klaffende Wunde, die im Krankenhaus genäht werden musste.

Polizei bittet um Hinweise zum Ablauf des Streits

Wie und warum es zu dieser Auseinandersetzung kam und ob die andern Männer den 38-Jährigen zuvor ebenfalls geschlagen oder provoziert haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, heißt es im Polizeibericht weiter. Hinweise zum Tatablauf nimmt das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666 entgegen.