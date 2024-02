Hunderte Narren sind am Samstag in den Straßen Baienfurts an zahlreichen fröhlichen Besuchern vorbeigezogen. Traditionell stand am Fasnetssamstag in der Gemeinde der Große Narrensprung an, bei dem wieder mehr als 30 Narrenzünfte und verschiedene Musikgruppen mitgesprungen sind.

Zum letzten Mal als Zunftmeister der Narrenzunft Henkerhaus Baienfurt hat Thomas Kohler (l.) zusammen mit seinem Vize Jürgen Bader den Narrensprung moderiert. (Foto: Michael Müller )

Trotz bestem Wetter und vielen glücklichen Mitstreitern und Gästen war die Stimmung für Zunftmeister Thomas Kohler im 20. Jahr, dem die Zunft nun der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) angehört, nicht ungetrübt. Denn zum letzten Mal stand der 56-Jährige am Samstag als Chef der Narrenzunft Henkerhaus auf der Ehrentribüne und hat gemeinsam mit seinem Vize Jürgen Bader die zahlreichen teilnehmenden Zünfte auf der Umzugsstrecke begrüßt und den Zuschauern deren Geschichten erzählt.

Besondere Ehre Umzugspin zeigt langjähriges Zunftmitglied Der Umzugspin der Narrenzunft Henkerhaus Baienfurt ist traditionell ein beliebtes Sammlerstück. Denn das Abzeichen steht für sich allein, ist aber stets Teil eines größeren Gesamtbildes, das es zusammenzusetzen gilt. 2024 zeigt es den Standartenträger Jürgen Weinmann. Der 55-Jährige ist seit 33 Jahren Mitglied der Zunft und war zwischen 1996 und 2015 offizieller Standarten Träger innerhalb und außerhalb der Fasnet. Beim heimischen Narrensprung hält er immer noch zuverlässig die Standarte hoch.

Kandidaten für die Zunftspitze stehen bereit

Bei der Hauptversammlung der Zunft im April wird sich Kohler nicht mehr zur Wahl stellen, das hatte er bereits vor vier Jahren angekündigt. Baienfurts Narrenchef ist als Vertreter der Landschaft Allgäu-Oberschwaben ins Präsidium des VSAN berufen worden. „Diese Aufgabe reizt mich sehr, aber da kann ich nicht Zunftmeister bleiben und das so nebenher machen“, sagt Kohler. Er freue sich auf die Einblicke ins VSAN-Präsidium.

Seit 17 Jahren steht er an der Spitze der letzten Zunft, die je in die wohl traditionsreichste Vereinigung der schwäbisch-alemannischen Fasnet aufgenommen wurde. Fast 40 Jahre sei der geborene Baienfurter schon Mitglied des Zunftrates. Die Aufgabe habe ihm immer großen Spaß gemacht, deshalb gehe er auch mit einem weinenden Auge. Sorgen muss er sich jedoch nicht um die Zukunft der Narrenzunft Henkerhaus machen. Es stünden Kandidaten bereit, die im April die Führungsaufgabe übernehmen würden. „Außerdem bin ich ja nicht weg“, so Kohler. Er trete lediglich aus der ersten Reihe zurück.

Das Besondere an der Fasnet ist für den scheidenden Zunftmeister das Verbindende zwischen den Generationen. Jung und Alt kämen in der närrischen Zeit fröhlich zusammen. Das war auch beim Narrensprung in der Gemeinde zu erleben. Das Kleinkind jubelt am Rande des Umzugsweges genauso den Hästrägern auf der Strecke zu wie der Greis.

Jahrzehnte währende Freundschaften

Mit dabei waren unter anderem natürlich die Narrenzünfte aus der Nachbarstadt Weingarten, aber auch weitere Mitgliedszünfte der VSAN wie die Narrenzünfte aus Lindau oder Aulendorf. „Mit vielen Zünften verbindet uns eine jahrzehntelange Freundschaft“, erzählt Kohler, der seit 43 der Narrenzunft Henkerhaus angehört.

Der Zunftmeister stammt aus einer echten Narrenfamilie, sein Vater sei vor allem in Bad Waldsee und Aulendorf bei der Fasnet unterwegs gewesen und auch Kohlers Enkel sei schon Mitglied der Narrenzunft Henkerhaus.

Crowdfunding-Aktion für neue Häser In Zusammenarbeit mit der Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG hat die Narrenzunft „Henkerhaus“ e.V. Baienfurt eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um neue Vogel- und Blumenhäser zu finanzieren. Die Narrenzunft will so neue Leihhäser für Familien anschaffen, die teuren Gewänder nicht selbst anschaffen können. Wer die Zunft unterstützen will, kann dies unter https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/henkerhaus-neue-haeser.

Die Ehrentribüne, auf der Kohler launig den Narrensprung moderierte, steht traditionell in der Kurve am Baienfurter Hallenbad. Hier wird es in den kommenden Jahren nicht nur anders aussehen, weil ein anderer Zunftmeister in Baienfurt sein wird, sondern auch weil die Gemeinde beschlossen hat, hier einen Kreisel zu bauen. Dort werden dann künftig wohl die waghalsigen Narrenpyramiden gestapelt und zahllose Bonbons in die Zuschauerreihen geworfen.