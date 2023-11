Baienfurts Ringer stehen vor wegweisenden Duellen

Die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt startet mit einem Auswärtskampf in die Rückrunde der 1. Bundesliga Ost. Beim KSC Germania Hösbach möchten die Achringer am Samstag (19.30 Uhr) ihren Erfolg aus der Hinrunde wiederholen, als sie die Hösbacher beim 15:12 ein wenig überrascht haben. Mittlerweile dürfte den Unterfranken die Stärke der Oberschwaben aber bekannt sein.

Einige Spitzenathleten in Hösbachs Kader

Mit dem Beginn der Rückrunde werden die Stilarten in den Gewichtsklassen getauscht. KG-Trainer Dariusz Jelen sieht darin keinen Nachteil für seine Mannschaft. „Vielleicht sind wir dadurch noch ein bisschen stärker“, meint Jelen sogar. Mit Platz sechs steht die KG aktuell auf einem Nichtabstiegsplatz. Der KSC hat zwei Punkte mehr und ist Vierter. Mit einem Sieg könnten die Oberschwaben Hösbach mit in den Abstiegskampf hineinziehen. „Durch die Umstellung der Stilarten ist Hösbach schwer einzuschätzen“, sagt KG-Sportmanager Michael Merk.

Es folgt zu Hause ein Duell gegen einen direkten Konkurrenten

Der KSC verfügt über einige Spitzenathleten ‐ etwa den amtierenden deutschen Meister und WM-Teilnehmer Tim Müller (75 kg Freistil), gegen den sich U23-Europameister David Wolf in der Vorrunde geschlagen geben musste. Auch Gevorg Sahakyan (75 kg griechisch-römisch) und Iakub Shikhdzhamalov (80 kg Freistil) gehören zu den Punktegaranten der Hösbacher. Für die KG geht in der Rückrunde in der Klasse bis 57 kg griechisch-römisch wohl Zugang Luca Moosmann auf die Matte. Durch ihn erhoffen sich die Verantwortlichen einige Punkte. Nach dem Kampf in Hösbach folgt zu Hause das Duell gegen den direkten Konkurrenten RSV Rotation Greiz. Zwei Siege würden Baienfurt auf dem Weg zum Klassenerhalt sehr helfen.