Baienfurts Ringer reisen ganz entspannt zum Saisonfinale

Der Klassenerhalt in der Bundesliga Ost ist gesichert, die Sensation gegen Spitzenreiter Burghausen geglückt. Die Verantwortlichen der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt blicken somit ganz entspannt auf den letzten Kampf der Saison. Die Oberschwaben gastieren zum Abschluss der Runde am Samstag (19.30 Uhr) beim Vizemeister ASV Schorndorf zum Württemberg-Derby.

Priorität hat die zweite Mannschaft in der Landesklasse

Tabellarisch hat dieses Duell für beide Teams keine Bedeutung mehr. Die KG steht mit mittlerweile zehn Punkten auf dem sechsten Rang, während die Spartaner aus Schorndorf auf dem dritten Rang stehen und ihren Play-off-Platz sicher haben. Dennoch wird es diesem Württemberg-Derby an Brisanz nicht fehlen. So hatte das Duell in der Hinrunde von spannenden Kämpfen bis hin zur Rudelbildung alles zu bieten. Das Ergebnis fiel mit 21:2 zugunsten des ASV jedoch sehr deutlich aus, was die KG nun verhindern möchte. „Wir wollen uns natürlich nicht abschlachten lassen, auch wenn dieses Wochenende unsere zweite Mannschaft Priorität hat“, sagt KG-Sportmanager Michael Merk. Die Bundesligareserve kämpft am Samstag (19.30 Uhr) in der Baienfurter Sporthalle gegen den noch ungeschlagenen und bereits feststehenden Meister TSV Meimsheim um die Vizemeisterschaft und hat damit noch einen möglichen Aufstieg in Sicht.

Dennoch muss sich die Bundesligatruppe aufgrund des Heimtriumphes über Burghausen auch in Schorndorf nicht verstecken. Es bleibt abzuwarten, welche ihrer Leistungsträger die Spartaner im Duell mit den Oberschwaben auf die Matte schicken werden. Im deutschen Bronzemedaillengewinner der U23-Weltmeisterschaft, Lucas Lazogianis, hat der ASV in der Gewichtsklasse bis 97 kg griechisch-römisch einen zuverlässigen Punktesammler in seinen Reihen. Auf KG-Ringer Valeriu Toderean (75 kg griechisch-römisch) wartet in Ruslan Kudrynets ebenfalls ein Spitzenathlet, den der Baienfurter in der Hinrunde knapp mit 3:1 besiegen konnte.

Wolf hofft auf starke deutsche Verstärkung

David Wolf (75 kg Freistil) steht gegen Shamil Ustaev, der bei der diesjährigen U23-Europameisterschaft die Bronzemedaille erkämpfen konnte, vor einer schweren Aufgabe. Alles in allem können die KG-Verantwortlichen unabhängig vom Ausgang des Kampfes sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf sein. Durch den feststehenden Klassenerhalt laufen die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren. „Durch die Ligenreform des Deutschen Ringer-Bundes wird es für uns in der Liga nicht einfacher“, blickt Merk voraus. Die beiden Bundesligastaffeln werden in der kommenden Saison auf jeweils sechs Mannschaften reduziert. Dennoch wolle man erneut eine schlagkräftige Truppe zusammenbringen, die dann auch im nächsten Jahr die Klasse in der 1. Bundesliga Ost halten soll. „Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Saison“, sagt Trainer Dariusz Jelen.

Dass die Baienfurter die Qualität haben, auch 2024 den Klassenerhalt zu schaffen, glaubt David Wolf. „Wenn wir noch ein oder zwei gute deutsche Ringer dazubekommen, dann stehen wir wirklich gut da“, sagt der amtierende U20-Europameister. Auch für ihn endet am Samstagabend die Ringersaison für dieses Jahr. Aber schon Mitte Januar wird es für den 20-Jährigen wieder ernst. Mit der deutschen Nationalmannschaft ist Wolf dann in Nizza und kämpft dort um einen Platz für die Olympiaqualifikationsturniere.