Baienfurts Ringer kommen zu Hause unter die Räder

Die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt ist in der Bundesliga Ost in eigener Halle gegen den AC Lichtenfels gehörig unter die Räder gekommen. Vorab wurde trotz des Überraschungssieges in der Hinrunde in Lichtenfels (16:13) mit einem schweren Kampf gerechnet. Am Ende hieß es 5:22 aus Sicht der Achringer, die damit mehr denn je um den Klassenerhalt bangen müssen. Der kommende Kampftag wird für die Baienfurter entscheidend.

Lautstarke Fans in beiden Lagern

Die Stimmung im Baienfurter Hexenkessel war wie gewohnt gut, was allerdings nicht nur an den Fans der KG lag. Auch die Lichtenfelser wurden von zahlreichen mitgereisten Fans lautstark unterstützt, die nun auch eine Fanfreundschaft mit der oberschwäbischen Südkurve pflegen. Die Fans des AC konnten im ersten Kampf des Abends ihre ersten Punkte bejubeln, nachdem Ömer Halis Recep den Baienfurter Alexander Tonn (57 kg griechisch-römisch), der für den verletzten Luca Moosmann eingesprungen war, technisch überlegen besiegte. Mamuka Kordzaia (130 kg Freistil) hatte es anschließend mit dem starken Ahmed Ruslanovic Dudarov zu tun. Der KG-Ringer konnte die Attacken seines Kontrahenten stets abwehren und fuhr so einen 3:1-Punktsieg ein.

Baienfurts Talent William Lehn (61 kg Freistil), der den Aufgrund einer Tätlichkeit gesperrten Viktor Ciobanu vertrat, hielt gegen Abzal Okenov gut dagegen und holte nach einer gegnerischen Aktion unter frenetischem Jubel der Fans einen Punkt. Mit der letzten Sekunde musste Lehn allerdings die letzten Punkte für die technische Niederlage hinnehmen. Jan Zirn (98 kg griechisch-römisch) fand gegen Hannes Wagner kein Mittel und verlor mit 1:3. Magomed Makaev (66 kg griechisch-römisch) war gegen Abu-Muslim-Aptievich Amaev chancenlos und musste eine technische Niederlage hinnehmen.

Käppeler verliert unglücklich

Nach der Pause standen sich Marcel Käppeler (86 kg Freistil) und Daniel Sartakov gegenüber. In einem offenen Kampf ging der KG-Ringer in Führung. Wenige Sekunden vor Schluss startete sein Kontrahent aber noch einen Angriff und holte die Punkte zum 2:2 - aufgrund der letzten Wertung ging auch dieser Mannschaftspunkt auf das Konto der Bayern. KG-Talent Danny Mayr (71 kg griechisch-römisch) traf anschließend auf den deutschen Meister Andre Clarke. Der Deutsch-Amerikaner der Lichtenfelser fuhr Punkt um Punkt ein und gewann technisch überlegen.

Trotz der bereits feststehenden Niederlage ging Daniel Cataraga (80 kg griechisch-römisch) gegen Maximilian Schwabe auf Angriff. Der KG-Ringer war der deutlich aktivere Part, konnte seine Aktionen allerdings nicht in Punkte umwandeln. Beim Endstand von 2:2 musste er seinem Gegner aufgrund der höher erzielten Wertung den Sieg überlassen. Valeriu Toderean (75 kg griechisch-römisch) war in der Bodenlage gegen den starken Selcuk Can machtlos und verlor mit 1:9. David Wolf (75 kg Freistil) siegte zwar noch technisch überlegen gegen Marcel Berger, doch das war nur noch Ergebniskosmetik. „Sie waren einfach viel stärker als wir. In Bestbesetzung hätten wir den Kampf vielleicht ein bisschen enger gestalten können“, sagte KG-Trainer Dariusz Jelen.

Auswärtskampf folgt: „Da geht es für uns um alles“

Durch die 5:22-Niederlage steht die KG weiterhin auf Platz sechs der Bundesliga Ost. Der AC vergrößerte durch den Sieg seinen Abstand zu den Oberschwaben auf vier Punkte und ist als Tabellenfünfter weiter im Rennen um die Play-offs. „Unser Fokus liegt auf nächster Woche, da geht es für uns um alles“, meinte Jelen über die Situation im Abstiegskampf. Am Samstag (19.30 Uhr) geht es für die KG zum direkten Konkurrenten AV Germania Markneukirchen. Hier wäre ein Sieg der Achringer wohl gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt. Bei einer Niederlage wäre das Abenteuer Bundesliga für die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt dagegen wohl nach nur einem Jahr wieder vorbei. Den Hinkampf in der Baienfurter Sporthalle verloren die Oberschwaben mit 15:17.