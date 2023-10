Baienfurts Ringer haben den Vizemeister zu Gast

Das letzte Aufeinandertreffen in der Baienfurter Sporthalle zwischen der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt und dem ASV Schorndorf ist schon eine Weile her. 2017 gastierten die Spartaner, damals noch in der Oberliga, zum bislang letzten Mal in Oberschwaben. Mittlerweile gehören die Schorndorfer zu den besten Teams der Bundesliga und wollen auch in diesem Jahr wieder ganz vorne angreifen. Am Samstag (19.30 Uhr) stehen die Achringer dem Favoriten gegenüber.

Letztes Jahr scheiterte Schorndorf im Finale knapp am ASV Mainz. „Wir wollen, wie auch schon gegen Burghausen, ein gutes Bild abgeben“, sagt KG-Sportmanager Michael Merk. Die Schorndorfer hätten auf allen Positionen deutsche und internationale Spitzenathleten. Am vergangenen Kampftag setzte der ASV mit dem Sieg gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer Kleinostheim ein Ausrufezeichen.

In Iuri Lomadze und Ibrahim Ghanem verfügen die Schorndorfer in der Klasse bis 75 kg griechisch-römisch über gleich zwei Weltklasse-Ringer. In der Gewichtsklasse bis 130 kg griechisch-römisch stellt Schorndorf den amtierenden deutschen Meister und bislang ungeschlagenen Jello Krahmer.

Den Auftakt in der Baienfurter Sporthalle macht die zweite Jugendmannschaft der KG mit ihren Kämpfen gegen die KG Wurmlingen/Tuttlingen II sowie gegen den ASV Nendingen II. Kampfbeginn ist um 17 Uhr.