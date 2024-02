Baienfurts Nachwuchsringer sichern sich zwei Titel in Schorndorf

Die Jugendringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt sind bei der württembergischen Meisterschaft im griechisch-römischen Stil in Schorndorf auf die Matten gegangen. 154 Teilnehmer waren laut Mitteilung in allen Altersklassen (U12, U14 und U17) am Start - darunter kämpften sieben KG-Talente um die württembergischen Meistertitel.

KG-Trainer Micheil Tsikovani bekam tatkräftige Unterstützung durch Oskar und Alexander Härdtner - die Ergebnisse können sich erneut sehen lassen: mit dem Titel als württembergischer Meister dürfen sich Lukas Rekhviashvili (in der Altersklasse U12, Gewichtsklasse bis 49 kg) und Robert Flat (U14, bis 38 kg) schmücken. Als Zweiter und somit nur mit einer Finalniederlage ging die Silbermedaille an Leon Kohler (U14, bis 44 kg) und an Nodari Tsiteladze (U17, bis 71 kg). Tsiteladze zeigte laut Mitteilung der KG in einer sehr stark besetzen Gewichtsklasse eine tolle Leistung.

Die weiteren Platzierungen aus Sicht der Baienfurter: Luka Kharadze (Siebter U17, bis 65 kg), Eric Klat (Sechster U17, bis 71 kg), Ilia Abashidze (Vierter U17, bis 92 kg).

Parallel zur württembergischen Meisterschaft ging es für Ruwen Hund zu den Flats Open nach Wolfurt. Nach Siegen gegen Österreich (10:0) und die Schweiz (9:0) verlor der Baienfurter das Halbfinale gegen den bayerischen Ringer Thiel mit 0:10. Im Kampf um Platz vier verlor Ruwen Hund erneut deutlich mit 0:10 gegen einen ungarischen Kaderringer und wurde somit Fünfter.