Baienfurt

Auto prallt auf glatter Straße gegen Zaun

Baienfurt / Lesedauer: 1 min

Aufgrund von Glätte ist am Donnerstagmittag ein 21-Jähriger mit seinem VW in der Kickachstraße in Baienfurt von der Fahrbahn abgekommen und in einen Holzzaun samt Metallpfosten geprallt. Während an dem Transporter laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von rund 10.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 16:12 Von: sz