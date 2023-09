An einer Rechts-Vor-Links-Kreuzung in der Bergatreuter Straße in Baienfurt ist es am Freitag gegen 14.20 Uhr zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein Skoda-Fahrer übersah dabei laut Pressestelle der Polizei Ravensburg einen von rechts kommenden Audi. Durch die Kollision landete der Skoda auf dem Dach.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei blieben beide Fahrer unverletzt. (Foto: Eileen Kircheis )

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei blieben beide Fahrer unverletzt.