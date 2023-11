Auffahrunfall fordert eine Verletzte

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro hat ein Auffahrunfall gefordert, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Waldseer Straße ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer schätzte im Stop-and-Go-Verkehr eigenen Angaben zufolge die Geschwindigkeit einer vorausfahrenden 44-Jährigen falsch ein und fuhr deren Pkw auf. Die 44-Jährige wurde dabei verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.