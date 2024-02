Alois Thoma - ein kommunistisches Leben in Oberschwaben

Dass Alois Thoma bereits 96 Jahre alt ist, sieht man ihm nicht an. Fester Handschlag, flotter Gang und wache Augen. In Baienfurt ist er normalerweise mit seinem Fahrrad anzutreffen, wenn er mal wieder zum Einkaufen radelt oder gerade auf dem Weg zum wöchentlichen Schwimmen ins Baienfurter Hallenbad ist. Alois Thomas Leben, dem sich jetzt ein neues Buch des Historikers Werner Heinz widmet, ist ein politisches Leben - ein kommunistisches Leben. Und noch immer ist der 96-Jährige überzeugter Kommunist - mitten im katholisch geprägten Oberschwaben. Wie passt das zusammen?

Auch wenn die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) vom Verfassungsschutz beobachtet wird, hält er ihr von Anbeginn die Treue. „Die Regierung muss eben die Kapitalinteressen vertreten“, sagt Thoma zum Thema Verfassungsschutz. „Es geht mir um den Frieden und um eine gerechte Welt. Wenn ich sehe, dass auf der einen Seite Rentner mit 600 oder 700 Euro auskommen müssen und es auf der anderen Seite Millionäre gibt, ist das nicht gerecht.“

Die Baienfurter Papierfabrik um 1930. Der Betriebsrat in der Fabrik war stark, Gewerkschaften aktiv, und daraus resultierten hohe Zustimmungswerte für die Sozialdemokraten und die Kommunisten. (Foto: Gemeindearchiv Baienfurt )

Er bezieht sich dabei gern auf Karl Marx und Friedrich Engels, die Vordenker der kommunistischen Bewegung, die einen Systemwandel als notwendig erachten, um soziale Gerechtigkeit zu erreichen.

Die Zeit im Gefängnis

Er hat ihre Schriften gelesen. Und Lesen, das tut Alois Thomas immer noch viel. Auf dem Wohnzimmertisch liegt die „Bild“-Zeitung, die „Schwäbische Zeitung“, die linke „Junge Welt“ und die „uz“ - die Parteizeitung der DKP. Er will informiert sein und sich eine breite Meinung bilden, sagt er. Lesen war auch genau das, was ihm half, als er einst im Gefängnis saß.

1966 saß Thoma knapp fünf Monate in Untersuchungshaft im Zentralgefängnis in Karlsruhe, weil er verdächtigt wurde, in Ostberlin gewesen zu sein. Thoma war Mitglied der KPD, bevor diese 1956 verboten wurde. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts war die Partei verfassungsfeindlich.

Nach dem KPD-Verbot trat er in die Nachfolgepartei DKP ein. Alois Thoma reiste nach Westberlin. Obwohl er nicht in den Osten reiste, verhaftete man ihm bei seiner Rückkehr am Stuttgarter Flughafen. „Sie machen weite Reisen, Herr Thoma! Wo waren Sie?“, sagte man bei seiner Verhaftung. Dieses Zitat wählte Werner Heinz schließlich als Buchtitel.

An der Heimatflak in Friedrichshafen

Einfach war Alois Thomas Leben nicht, geprägt war es aber schon sehr früh von der kommunistischen Idee. Geboren Ende November 1929, wuchs der Junge als Sohn von Maschinenschlosser Alois Thoma senior auf. „Ich war nie auf Rosen gebettet“, sagt der Sohn heute. Der Vater erlebte die Schrecken des Ersten Weltkrieges, erlitt unter anderem einen Bauchschuss und war ebenfalls überzeugter Kommunist.

„Weil die SPD damals den Kriegskrediten 1914 zugestimmt hat, schlossen sich einige Genossen den Kommunisten an“, berichtet Werner Heinz. Alois Thoma: „Mein Vater wollte den Frieden unbedingt bewahren und einen Krieg nicht mehr erleben.“ Doch ein zweiter großer Krieg sollte folgen, in dem er selbst als junger Mann an der Heimatflak in Friedrichshafen-Schnetzenhausen diente.

Kommunist wie der Vater

„Man hatte einfach militärisches Denken“, sagt Alois Thoma über diese Zeit. Das ganze Leben im Dritten Reich sei - angefangen in der Hitler-Jugend - auf den Krieg ausgelegt gewesen. Während dieser Zeit verhafteten die Nazis auch Freunde der Familie und brachten sie ins Konzentrationslager auf den Heuberg. In den 1970er-Jahren sollte er als selbstständiger Verfuger bei einem Projekt in der Gedenkstätte im KZ Auschwitz das Ausmaß des Grauens mit eigenen Augen sehen.

All diese Schrecken wollte Thoma nie wieder erleben. So entschied er nach dem Krieg und dem Unrecht während des Nationalsozialismus, geprägt von seinem Vater und seinen Erlebnissen, sich für die Kommunisten und in der Friedensbewegung zu engagieren.

Tiefgehende Recherche in den Archiven

1969 kandidierte Alois Thoma für die „Aktion Demokratischer Fortschritt“ für den Bundestag. „Es war der Militarismus, der uns ins Unglück gestürzt hat“, findet Thoma. Und auch die aktuelle Lage in der Welt bereitet ihm Sorgen.

Wie Historiker Werner Heinz in seinem Buch schreibt, hatte der Kommunismus in Oberschwaben schon früh eine gewisse Anhängerschaft im Umfeld der Papierfabrik in Baienfurt. Er recherchierte für sein Buch viel in den Archiven. Entstanden ist schließlich nicht nur eine Biografie, sondern auch ein Einblick in eine wenig beschriebene Geschichte Oberschwabens: die Geschichte der Arbeitnehmerbewegung, der Kommunisten und deren Verfolgung während des Nationalsozialismus. Im Dezember wurde Heinz’ Buch im Baienfurter Rathaus im Beisein von Bürgermeister Günter A. Binder vorgestellt.

Das rote Fabrikdorf Baienfurt

Heinz beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Geschichte Oberschwabens und veröffentlicht unter anderem im „Oberland“-Heft, der Zeitschrift für Kultur des Landkreises Ravensburg.

„Baienfurt war bekannt als rotes Fabrikdorf“, sagt Heinz. Denn das Leben des Dorfes im Schussental drehte sich rund um die dortige Papierfabrik. Der Betriebsrat in der Fabrik war stark, Gewerkschaften aktiv und daraus resultierten auch hohe Zustimmungswerte für die Sozialdemokraten und die Kommunisten. Auch im Umfeld von MTU und ZF in Friedrichshafen, von Escher Wyss in Ravensburg und der Papierfabrik in Mochenwangen gab es eine starke Arbeitnehmerbewegung.

KPD in Baienfurt stärker als die SPD

Ganz so kommunistisch, wie man sich das vorstellen mag, war es jedoch nicht. Für das konservative Oberschwaben war es trotzdem erstaunlich rot. So erreichten Kommunisten und Sozialdemokraten bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1919 ein Drittel der Stimmen, während zwei Drittel auf Stimmen der bürgerlichen Parteien entfielen. Wie Werner Heinz schreibt, war die SPD zunächst kaum existent, während die linke Abspaltung USPD und die KPD an Mitgliedern gewannen. Bei Gründung des Baienfurter KPD-Ortsvereins war dies mit 150 Mitgliedern der größte Parteiverein des Dorfes.

Der Trend sollte anhalten:

Bis auf die Wahl 1928 erhielt die KPD bei den Reichstagswahlen in Baienfurt jeweils mehr Stimmen als die SPD. Werner Heinz

1930 erhielt die KPD in Baienfurt (17,1 Prozent) auch mehr Stimmen als reichsweit (13,1 Prozent). Heute ist dies aber nicht mehr so, und in Baienfurt wird ähnlich gewählt wie in der restlichen Region.

Erinnerung an die Nazi-Zeit

Ein besonderes Anliegen ist Alois Thoma auch die Erinnerung an die Schrecken des Nationalsozialismus. Und so engagiert er sich seit 1966 für die „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ (VVN-BdA), in dessen Auftrag Werner Heinz auch sein Buch schreibt. Zusammen mit dem VVN-BdA kümmert er sich noch immer um den alten KZ-Friedhof bei der Birnau am Bodensee, wo genau diese Erinnerung sichtbar wird.

Was er sich für die Gesellschaft von heute wünscht? „Eine Ende der Kriege auf dieser Welt, Frieden und Gerechtigkeit für die jungen Leute“, sagt Alois Thoma und erwähnt dabei seine drei Töchter und acht Enkel. Und natürlich ist da auch immer noch der Traum vom Leben im Kommunismus.

Werner Heinz: „Sie machen weite Reisen, Herr Thoma! Ein politisches Leben in Oberschwaben“, 122 Seiten, Verlag Druckerei Kleb, ISBN 978-3-9815231-7-1