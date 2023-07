Alarmanlage an Gaststätte löst aus

Die Polizei auf den Plan gerufen hat die Alarmauslösung einer Gaststätte am Marktplatz am frühen Montag. Wie die Beamten laut Bericht vor Ort feststellen mussten, stand ein Fenster des Gebäudes weit offen. Ein Anwohner will zudem einen Anfang 20–Jährigen mit kurzrasierten dunkelblonden Haaren gesehen haben, der nach der Alarmauslösung aus dem Fenster geklettert und im Anschluss davongetorkelt sei.

Da allem Anschein nach nichts gestohlen wurde, schließt die Polizei nicht aus, dass ein Betrunkener bei Schließung des Lokals in der Gaststätte zurückgeblieben ist und sich nach Erwachen selbst aus seiner misslichen Lage befreit hat.