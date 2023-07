85–Jähriger mit 1,1 Promille unterwegs

Eine hilflose Lage nahmen Anwohner laut Polizeibericht zunächst an, als sie am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Heinrich–Heine–Straße einen 85–Jährigen am Steuer seines Wagens antrafen. Der Senior versuchte mehrmals, das Gaspedal zu betätigen, kam jedoch nicht vom Fleck. Einer hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung gegenüber verhielt sich der 85–Jährige derart aggressiv, dass diese die Polizei zur Unterstützung hinzurief. Die Beamten stellten bei dem Senior deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Test ergab weit über 1,1 Promille. Eine Blutentnahme in einer Klinik, die Beschlagnahme des Führerscheins und eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folge für den 85–Jährigen.