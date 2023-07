5,8 Millionen Euro Gewerbesteuer für Baienfurt

(ka) — Baienfurt wird in diesem Jahr voraussichtlich rund 5,8 Millionen Euro an Gewerbesteuer einnehmen können, rund 800.000 mehr als ursprünglich geplant. Das ist die wichtigste Information im Zwischenbericht zum Haushalt 2023, den Kämmerer Robert Hoffmann jetzt im Gemeinderat erstattete.

Trotz dieser deutlichen Verbesserung der Finanzlage rechnet der Kämmerer damit, dass das Gesamtergebnis des Haushalts 2023 mit rund 1,7 Millionen Euro im Minus bleiben wird, was seit Einführung der Doppik, der doppelten Buchführung, der Fall ist. Der Ausgleich, so Hoffmann, erscheine wegen der Planungen und Entwicklungen ohne weitere Maßnahmen im Ergebnishaushalt nicht möglich. Personalkosten, der Sanierungsstau und freiwillige Leistungen der Gemeinde verhinderten eine ausgeglichene Planung. Kreditaufnahmen seien weiterhin nicht darstellbar, auch nicht genehmigungsfähig. Baienfurt ist seit einiger Zeit schuldenfrei, besitzt aber Rücklagen (in der Doppik flüssige Mittel genannt) von rund 14 bis 15 Millionen Euro, eine Summe, die sich nach Berechnungen des Kämmerers Ende des Jahres um etwa 4,3 Millionen Euro verringern wird.

Weil ein großer Teil der Aufwendungen fix und nicht zu verändern seien, vor allem die Kosten fürs Personal, für Energie und die Sachaufwendungen, bleibe für Kommunen oft nur der Weg über höhere Erträge und Steuern. Einmal mehr stellte Robert Hoffmann auch die Frage, wie lange es sich die Gemeinde Baienfurt noch leisten kann, die vielen zusätzlichen Aufgaben wahrzunehmen und zu finanzieren. Dieses Dilemma zwischen gesetzlichen Verpflichtungen und freiwilligen Leistungen der Gemeinde sei freilich sehr schwer zu lösen, räumte der Kämmerer ein.