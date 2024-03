24-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

Mit leichten Verletzungen wurde laut Polizeibericht am Sonntag ein 24-Jähriger vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 18 Uhr mit seinem Wagen von der L 314 abgekommen war. Der Mann verlor auf regennasser Fahrbahn mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf Höhe Löffelmühle die Kontrolle über seinen VW, kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb an einer Baumgruppe stehen. Am Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.