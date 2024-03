22.000 Euro für den guten Zweck

Das Benefizturnier Baienfurt erzielt erneut eine große Spendensumme im Rahmen von „Fußball für ein besseres Leben“. Seit 37 Jahren gibt es das Baienfurter Benefizturnier „Fußball für ein besseres Leben“. Was als kleine Aktion 1987 begann, entwickelte sich zu einer der größten Spendenaktionen im Landkreis Ravensburg. Dieses Jahr kamen 22.000 Euro an Spenden für den guten Zweck zusammen.

Roland Tagliaferri initiiert das Baienfurter Benefizturnier seit 37 Jahren. Dass dieses Turnier insgesamt schon 266.000 Euro an Spenden eingenommen hat - damit hätte er niemals gerechnet. Als das Turnier 1987 seine Anfänge nahm, wurde alles gesponsert, was es für die Ausrichtung des Turniers benötigte. Angefangen vom Essen bis zu der freiwilligen Teilnahme der Schiedsrichter. „Seit 37 Jahren gibt es Fußball für ein besseres Leben. Ich könnte aufhören, aber warum? Die Gruppe ist so gewachsen, alle helfen und spenden in so einer Großzügigkeit, das ist nicht selbst verständlich. Einer alleine kann es nicht schaffen, es braucht die Gemeinschaft“, sagte Tagliaferri bei der Spendenübergabe im Baienfurter Sportheim. Dieses Jahr gingen die Spenden an Brennessel aus Ravensburg, einer Einrichtung gegen sexualisierte Gewalt, und den Kinderhospizdienst Amalie aus Weingarten. Jeweils 10.000 Euro erhielten die beiden Einrichtungen. Die übrigen 2000 Euro gingen an den ukrainischen Verein UA-Hub aus Baienfurt für den Kauf eines Defibrillators.