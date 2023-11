Bäume pflanzen mit der ganzen Klasse

Anlässlich der Einschulung ihrer Kinder hatten vor zwei Jahren die Eltern der Döchtbühlschüler jeweils einen Baum gesät. Der ist inzwischen unter den Fittichen von Schulgärtnerin Beate Weber so groß geworden, dass es nun ans Umsiedeln in den Schorrenwald ging. Insgesamt acht Bäumchen trugen dann die Drittklässler in den Wald, denn leider fielen einige Setzlinge der Natur zum Opfer. Im Schorren wurden die Kinder von Förster Martin Nuber empfangen. Vor Ort erklärte er den Kindern dann zuerst noch, wie so ein Wald und seine Bäume funktioniert. Dann ging es ans Einpflanzen: Mit Stöcken bewaffnet gruben die Kinder in Gruppen ein ordentliches Loch und setzten ihren Baum ein. Der Förster wird diese Bäumchen dann noch mit einem Stock markieren, sodass sie nicht ausversehen umgemäht werden. Und vielleicht besucht ja die ein oder andere Familie bei einem Sonntagsspaziergang „ihren“ Baum, der jetzt im Schorren hoffentlich groß und stark wird.

