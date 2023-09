Bad Waldseer Triathleten beim 32. Breisgautriathlon

Die Triathleten der TG Bad Waldsee können sich in dieser Saison nach dem Meistertitel von Andreas Plaßwilm nochmal über zwei mal Silber freuen. Am 20. August starteten Hubert Maurer und Siegfried Traub von der TG Bad Waldsee bei der Mitteldistanz der Baden–Württembergischen Meisterschaft und gingen beide als Vizemeister in ihren Altersklassen durchs Ziel. Bei der Mitteldistanz sind zwei Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Laufen zu absolvieren.

Die Wettkampfbedingungen waren nicht einfach, da das Breisgau für seine warmen Temperaturen bekannt ist. Und so wurden am Wettkampftag 34 Grad Celsius im Schatten gemessen. Zusätzlich kommt hinzu, dass sowohl die Radstrecke als auch die Laufstrecke durch die Weinberge sehr bergig angelegt sind. Die beiden Waldseer Athleten konnten diesen Bedingungen aber gut standhalten und wurden mit dem Vizetitel belohnt.