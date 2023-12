Bad Waldseer Chor TONart wählt neuen Vorstand

Im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung des Chors TONart am 16. Oktober 2023 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Hanna Fischinger sowie Ottmar Schwarz, die beide seit Gründung des Chors im Jahr 2012 als erster und stellvertretender Vorstand tätig waren, übergaben nach 11 Jahren vorbildlicher Amtsführung ihre Aufgaben an das neue Führungsteam. Einstimmig gewählt wurden Markus Roth als erster Vorstand, sowie Mario Albersmeier und Lisa Madlener als stellvertretende Vorstände. Des Weiteren wurde auch das Amt der Schriftführerin neu besetzt. Auf Barbara Graf, die ebenfalls seit 2012 tätig war, folgt Andrea Knitz. Die neue Vorstandschaft wird vervollständigt durch Chorleiterin Geli Zimmermann und Kassiererin Petra Wolf.

Im Anschluss an die Wahl bedankte sich Geli Zimmermann bei den ehemaligen Vorstandsmitgliedern für ihr langjähriges Engagement und ihren tatkräftigen Einsatz im Verein. Die neue Vorstandschaft bedankt sich bei den Chormitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf die nun vor ihnen liegenden neuen Aufgaben und Herausforderungen.

Die Sängerinnen und Sänger von TONart sind bereits voller Vorfreude auf das nächste große Chorprojekt, das vom 1. bis 3. März 2024 im Neyer Forum in Mennisweiler stattfinden wird. Der Chor wird sich in diesem Konzert der bekanntesten Hits der legendären Bands Abba und Queen widmen. Wer nicht bis März warten möchte, um TONart zu hören, ist herzlich eingeladen, den Auftritt des Chors am Montag, 18. Dezember um 17 Uhr beim Rathausadvent zu besuchen.