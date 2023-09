Zwölfjährige aus Biberach begeistert bei „cow showman ship“

In der Versteigerungshalle Bad Waldsee fand am Sonntag, 10. September, die Baden–Württembergische Meisterschaft im „cow showman ship“ statt. Die Rekordbeteiligung von 131 Teilnehmern zeigt die Bedeutung der Nachwuchsarbeit bei der Rinderunion Baden–Württemberg. Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Biberach waren überaus erfolgreich.

Die international renommierte Preisrichterin Edina Scherzer richtete die Wettbewerbe. Beim „cow showman ship „ stellt der Jungzüchter sein Rind im Schauring vor. Vorführhaltung, Blickkontakt zum Preisrichter und die Umsetzung der Preisrichteranweisungen werden beurteilt. Gerade bei den jüngsten Teilnehmern haben die Eltern zusätzlich zur Hofarbeit viel Aufwand bei der Schauvorbereitung der Tiere. Sehr stark und erfolgreich vertreten waren Teilnehmer aus dem Landkreis Biberach. Extrem erfolgreich war die Familie Hörmann, Oberopfingen. Julian Hörman eröffnete als jüngster Teilnehmer die Landeschau. Seine Schwester Teresa landete weit vorne in Ihrer Gruppe. Für das Highlight sorgte die zwölfjährige Christine Hörmann. In der Gruppenphase setze sie sich gegen starke Konkurrenz durch und erreichte das Juniorfinale. Hier punktete sie durch eine konzentrierte Vorführleistung und gewann den Titel des Junior Champion. Das anschließende Landesfinale war auf internationalem Vorführniveau. Hier musste sie sich nur knapp geschlagen geben und wurde Vizelandesmeisterin im „cow showman ship“. Dieser Erfolg berechtigt sie bei der Weltmeisterschaft in Battice, Belgien im Team Deutschland mit dabei zu sein!

Ebenfalls fand eine Prämierung der schönsten Stalltafeln statt. 48 Teilnehmer nahmen daran teil, sechs wurden ausgezeichnet. Sandra Härle (Bad Schussenried) und Sandra Schmaus (Haslach) erhielten diesen Design Award.

Weitere Teilnehmer aus dem Landkreis Biberach waren: Elias und Rosalie Albinger (Winterreute), Hannes Butscher (Oberessendorf), Lena, Julian, Leonhard und Rafael Denzel (Eberhardzell), Carina, Andre und Niklas Mayer (Eberhardzell), Fabian, Felix und Sandra Härle (Bad Schussenried), Sandra und Franziska Schmaus (Haslach), Hannah Rehm (Ochsenhausen), Tobias Miller (Kirchdorf) und Julian Hörmann.