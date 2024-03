Am Wochenende fanden die Baden-Württembergischen Crosslauf-Meisterschaften in Bad Waldsee statt. Gelaufen wurde in verschiedenen Altersklassen und auf verschiedenen Distanzen. Zwischen 3,4 und 9,3 Kilometer betrug die Streckenlänge. Auch zwei Athleten der SG Niederwangen waren in Bad Waldsee am Start.

Franz Walter startete in der Klasse M70 und musste zwei große Runden mit insgesamt 3,4 Kilometern bewältigen. In seiner Klasse holte er sich in hervorragenden 17:45 Minuten den Titel des Vize-Meisters in seiner Altersklasse.

Saison mit Erfolg beendet

In der Klasse M40 startete Thomas Nuber über die Langstrecke mit einer kleiner Einführungsrunde und fünf großen Runden auf insgesamt 9,3 Kilometern. Da die Langstrecke meist den Abschluss der Crossläufe darstellt, war die Strecke bereits sehr zertreten und schwer zu belaufen. Nuber konnte sich mit einer starken Leistung den siebten Gesamtplatz sichern und wurde damit ebenfalls Vize-Meister in seiner Altersklasse. Sieger wurde in diesem Lauf Danny Schneider von der TSG Schwäbisch Hall. Die Crosslaufsaison ist damit nun für die Athleten der SG Niederwangen beendet.