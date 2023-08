Zwei Männer erwarten Bußgeld wegen Ruhestörung

Uneinsichtig haben sich am Mittwoch gegen 2.30 Uhr zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren gegenüber einer Polizeistreife gezeigt. Die Beamten waren laut Bericht wegen einer Ruhestörung zum Krankenhaus in der Robert–Koch–Straße gerufen worden und trafen dort das Duo an. Offenbar hatten die beiden jungen Männer dort den Abend über gegrillt und dabei allerlei Unrat sowie Glasscherben hinterlassen. Der Aufforderung, den Müll zu entsorgen, kam lediglich der 19–Jährige nach. Der Jüngere wurde von den Beamten dabei ertappt, wie er den Müll in den Hofraum eines benachbarten Mehrfamilienhauses warf. Beide Männer erhielten von den Beamten einen Platzverweis für die Örtlichkeit. Bei einer späteren Überprüfung stellten die Polizisten das alkoholisierte Duo noch immer beim Krankenhaus fest.

Weil sie gegen den Platzverweis verstoßen haben, erwartet beide nun ein Bußgeld. Der 18–Jährige wird noch tiefer in die Tasche greifen müssen, da er zudem wegen illegaler Müllablagerung angezeigt wird.