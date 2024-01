Bad Waldsee

Zwei leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

Bad Waldsee / Lesedauer: 1 min

Beim Zusammenstoß zweier Autos in der Straße „Ballenmoos“ in Bad Waldsee sind zwei Beteiligte leicht verletzt worden. Ein 32 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer wollte am Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr vom Industriegebiet kommend auf die Vorfahrtsstraße einfahren und übersah dabei einen 38-Jährigen, der mit seinem VW in Richtung Gaisbeuren unterwegs war.