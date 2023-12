In Bad Waldsee fehlt es an Kindergartenplätzen. Da kommt diese Nachricht für junge Eltern - zumindest in Gaisbeuren - gerade recht. In der Waldseer Ortschaft soll der Kindergarten St. Leonhard erweitert werden. Details dazu hat es am Montagabend in der Gemeinderatssitzung gegeben.

In puncto Betreuungsplätze für Kinder wird es in Bad Waldsee eng. Es werden dringend Kindergartenplätze benötigt. Wie aus der Kindergartenbedarfsplanung zuletzt hervorging, fehlen in der Großen Kreisstadt rund 130 Plätze für Kinder über 3 Jahren - und das trotz der zuletzt neu gebauten Kindergärten in Reute und Haisterkirch. Bei den 130 fehlenden Plätzen handelt es sich gleichwohl um eine rechnerische Größe für die Zukunft. Bis zum Frühjahr könne der aktuelle Bedarf an Betreuungsplätzen gedeckt werden, war zuletzt von den Stadtverantwortlichen zu hören.

Zusätzlicher Platz für 25 Kinder

Damit auch in Zukunft alle U3-Kinder einen Betreuungsplatz erhalten, soll der Kindergarten in Gaisbeuren, der sich direkt neben dem Dorfgemeinschaftshaus befindet, erweitert werden.

Wir haben uns in den letzten Monaten viele Gedanken gemacht, ob es an Bestandsgebäuden Erweiterungsmöglichkeiten gibt, zeigte Bürgermeister Monika Ludy den Stadträten das Vorgehen auf.

In Gaisbeuren ist die Stadt fündig geworden.

In dem neuen Anbau soll eine zusätzlich Gruppe unterkommen. Insgesamt 25 Kinder sollen dort einen Platz finden, wie Ludy erklärte. Außerdem könnten Räume für die Erzieherinnen ergänzt werden und auch die Freifläche liege trotz Anbau „noch deutlichst über den Vorgaben“, so Ludy. Die Kinder hätten also auch nach den Bauarbeiten noch genügend Spielfläche im Freien.

Wie die Bürgermeisterin weiter ausführte, ist die katholische Kirche Träger des Kindergartens St. Leonhard. Das Gebäude befindet sich allerdings in städtischem Eigentum.

Das Geld für den Anbau ist schon eingeplant

Da der Anbau zügig realisiert werden soll, wurde das Geld hierfür bereits im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. Und auch der Gemeinderat gab grünes Licht für das Vorhaben und bevollmächtigte die Verwaltung einstimmig, das Projekt auf den Weg zu bringen und die Planungen anzustoßen. CDU-Stadtrat Wilhlem Heine lobte die Idee: „Ich finde es grundsätzlich gut, dass nach dem großen Bau in Reute, wir in Gaisbeuren auch eine weitere Gruppe bekommen.“

Zuletzt gab es außerdem Neuigkeiten zum Waldkindergarten. Auch hier ist eine Erweiterung des Angebots geplant. Wie Oberbürgermeister Matthias Henne jüngst in seiner Haushaltsrede sagte, soll es eine Erweiterung der Gruppen an einem optimierten Standort geben. Nähere Details dazu sind aber noch nicht bekannt.