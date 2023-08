Auf Anspannung folgt Entspannung: Beim Bogenschießen wird nicht nur der Körper trainiert, auch mental tut das sich wiederholende Zusammenspiel aus Zielfokussierung, Kraftaufwand und Loslassen gut. Dazu kommt der Aufenthalt an der frischen Luft und die vielen Schritte, die Schützen zu gehen haben, wenn alle Ziele entlang des Parcours getroffen werden wollen.

Seit dem Frühjahr können Bogenschützen aus der Region im Fürstlichen Bogensport–Zentrum bei der Golfanlage in Hopfenweiler in Bad Waldsee ausgiebig ihre Treffsicherheit üben und unter Beweis stellen. Schwäbische.de–Reporterin Karin Kiesel hat mit ihrem Recurve–Holzbogen den Waldparcours ausprobiert.

Wenn der Pfeil ins Ziel trifft

Die Sehne ist gespannt, die Pfeilspitze aufs Ziel ausgerichtet, der Ankerpunkt an der rechten Wange gefunden — noch einmal ausatmen und Schuss. Dem zischenden Fluggeräusch folgt ein kurzer, dumpfer Ton. Es ist der hörbare Beweis, dass die Pfeilspitze ins Ziel eingeschlagen hat. Getroffen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Pfeil steckt im sogenannten Kill, also der kreisförmig markierte Bereich des 3D–Ziels, den alle Bogenschützen treffen wollen. In diesem Fall ist es ein großes Wildschwein, das über einer Feuerstelle brät. Da es sich nicht um echte Tiere handelt, breitet sich bei der Schützin große Zufriedenheit angesichts des gelungenen Schusses aus.

Manchmal fehlen nur ein paar Millimeter

Das ist an diesem Tag leider nicht immer der Fall, verfehlen doch viele Pfeile ihr Ziel und schlagen links und rechts unweit des anvisierten 3D–Tiers im Waldboden ein. Einer geht dabei sogar verloren im Gestrüpp und ist trotz blau–orange leuchtender Federn nicht mehr zu finden.

Unfreiwillige Pfeilverluste kommen bei diesem Hobby immer wieder mal vor und müssen in Kauf genommen werden. Das ist aber nicht weiter schlimm, schließlich können neue Pfeile angeschafft werden. Dass ein Ziel jedoch häufig nur um wenige Millimeter und manchmal doch auch sehr deutlich verfehlt wurde, ärgert da schon mehr.

28 Stationen und mehr als 30 Tiermodelle

Doch für Verdruss bleibt an diesem Nachmittag nicht viel Zeit, denn im Waldparcours ist so viel geboten, dass die Freude über den toll gestalteten Bogensport–Rundweg überwiegt. An 28 Stationen gilt es mehr als 30 Ziele zu treffen, dabei ist für reichlich Abwechslung gesorgt — sowohl bei der Gestaltung der 3D–Tiere als auch bei den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Das Geschick der Bogenschützen wird immer wieder aufs neue herausgefordert. So gibt es Ziele, die am Hang aufwärts zu schießen sind und andere wiederum waldabwärts, denn der Parcours beinhaltet auch ansteigende oder abfallende Geländebereiche.

Manche Ziele sind auf beachtliche Entfernung zu treffen, wobei farbige Holzpfosten den Schwierigkeitsgrad angeben. Rot steht für die größte Entfernung zum Ziel, Blau und Gelb bedeuten mittelschwer und beim weißen Pfosten sollten sich Anfänger positionieren.

Im Sommer bietet der Waldparcours Kühle und Schatten

Gerade im Sommer ist der Waldparcours von großem Vorteil, da die fast vier Kilometer im Schatten verlaufen und somit auch bei brütender Hitze gut zu bewältigen sind. Es gibt Bären, Löwen, Hirsche, Truthähne, Erdmännchen, Wildschweine und viele weitere Tiermodelle zu sehen und zu treffen.

Besonders an diesem Parcours ist, dass es inszenierte Szenen gibt. So beispielsweise einen Wolf, der in den Hinterlauf eines Hirsches beißen will oder eine auf den Hinterpfoten stehende Raubkatze, die gerade dabei ist, eine fliegende Ente zu erlegen.

Skorpione treffen auf Dinosaurier

Dinosaurier oder exotische Tiere wie Skorpione runden das spezielle Erlebnis ab. Wie auch in anderen Rundkursen üblich, gibt es zu Beginn einen kleinen Einschussbereich mit Zielscheiben. Wer keine eigene Ausrüstung hat, kann sich im Golf–Resort gegen Gebühr eine leihen — also Bogen, Armschutz, Köcher, Fingerschutz und Pfeile. Auch Kurse werden angeboten.

Der Waldparcours besticht neben den ideenreich gestalteten Tieren und Szenen zudem durch den schönen Wald selbst. Auf schmalen Pfaden führt der Rundkurs intuitiv und zudem sehr gut beschildert durch die Natur.

Rastmöglichkeit und Snackangebot

Es gibt etwa in der Hälfte des Parcours eine gemütliche Picknick– und Rastgelegenheit mit Holzbänken und einem Tisch. Hinweiszettel machen darauf aufmerksam, dass Getränke oder kleine Speisen vom „Snackexpress“ in der Nähe von Ziel 19 erworben werden können. Sobald eine Glocke zu hören ist, sei der Express in der Nähe, heißt es auf den Zetteln.

Die Bogenschützen können ihre Treffsicherheit auch auf einem Feldscheibenparcours, dem 3D–Wiesenparcours oder einem Einschussbereich verfeinern oder neu lernen. Die Anmeldung und Bezahlung für den jeweiligen Parcours erfolgt an der Sportrezeption des Golf–Resorts.

Preise sind vergleichbar mit anderen Parcours

Mit 15 Euro für den Wiesen– oder den Waldparcours sind die Preise ziemlich identisch zu anderen Rundkursen. Wer den Waldparcours allein besucht braucht etwa eineinhalb Stunden, zu zweit oder zu dritt sind es eher zweieinhalb bis drei Stunden.

Fazit der Reporterin: Das Angebot in Bad Waldsee als größter 3D–Bogenparcours in Oberschwaben, gehört neben den Parcours bei Lellwangen im Deggenhausertal und in Eichenberg bei Bregenz (kein Bogenverleih) zweifelsohne zu den schönsten und interessantesten Bogensport–Erlebnissen.

Gerade der Waldparcours in Waldsee–Hopfenweiler ist definitiv ein Grund, öfters zu kommen und die etwas eingerosteten Schießkünste zu verbessern.