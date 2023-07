Zahnriemen wechseln lernen

Beim Stichwort „Zahnriemen“ zuckt bestimmt der ein oder andere PKW oder Reisemobilbesitzer unweigerlich zusammen, erinnert er sich doch vielleicht an einen zurückliegenden, kostspieligen Werkstattbesuch oder daran, dass ein Zahnriemenwechsel schon wieder fällig sein könnte.

Tatsächlich ist in vielen modernen PKW und Transportern, die als Basisfahrzeug für Reisemobile dienen, ein Zahnriemen verbaut. Dieser ist Bestandteil der Motorsteuerung und dient dem Antrieb der Nockenwelle, die wiederum für die Steuerung der Ventile und somit für einen präzisen Verbrennungsvorgang zuständig ist.

Der Zahnriemen unterliegt Verschleiß und muss daher regelmäßig kontrolliert und in einem vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Intervall ausgetauscht werden. Das kann sowohl eine gewisse Anzahl an Kilometern als auch eine bestimmte Anzahl von Jahren sein, je nachdem, was zuerst eintritt. Wird der Austausch verschleppt, kann der Zahnriemen im schlimmsten Fall reißen, was zu weitreichenden Schäden am Motor führen kann.

Marco Ruf, Kfz–Meister der Museumswerkstatt, erläutert am Donnerstag, 20. Juli, um 19 Uhr den Teilnehmern im Erwin Hymer Museum, wie sie herausfinden können, ob und wann ein Tausch des Zahnriemens erforderlich ist. Außerdem werden die einzelnen Arbeitsschritte bei der Erneuerung des Zahnriemens inklusive aller notwendigen Zusatzarbeiten live vorgeführt. Als Anschauungsmodell dienen sowohl ein Schau–Motor als auch ein normal genutzter PKW. Eingeladen sind alle, die selbst einen Zahnriemenwechsel durchführen möchten oder immer schon einmal sehen wollten, welche Funktion ein Zahnriemen hat und wie der Austausch in der Werkstatt vorgenommen wird.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Werkstatt live!“, die einmal im Monat in der neuen Museumswerkstatt des Erwin Hymer Museums stattfindet. Die Teilnahme ist kostenfrei und unabhängig vom Besuch der Ausstellung.