Domenico D. aus Gaisbeuren wird vermisst. Seit Freitagmorgen fehlt von dem 50-Jährigen jede Spur. Schwäbische.de hat bei der Polizei am Mittwoch den aktuellen Stand der Ermittlungen erfragt. Domenico D. konnte noch immer nicht aufgefunden werden.

Personenbeschreibung Domenico D. Domenico D. ist 50 Jahre alt

1,72 Meter groß

Kräftige Statur

Kurze, hellbraune, leicht gelockte Haare

Grauer Rahmenbart

Zuletzt war er mit einer schwarzen Jogginghose, weißen Sneakers und einem olivgrünen Parka bekleidet

Eventuell blaue Schiene am linken Handgelenk

Das hat die Nachfrage beim Polizeipräsidium in Ravensburg ergeben. Damit blieb die bisherige Suche erfolglos. Dabei waren die Einsatzkräfte sogar mit Polizeihubschrauber und Polizeihunden im Einsatz.

Mehrere Zeugenhinweise gehen bei der Polizei ein

Wie hoch die Polizei die Chance einschätzt, Domenico D. noch zu finden? Die Frage nach dem Erfahrungswert der Polizei beantwortet Polizeisprecherin Daniela Baier so:

Da sich jeder Vermisstenfall anders gestaltet, können wir hier leider nicht von einem Erfahrungswert sprechen und keine Prognose äußern.

Konkreter wird die Antwort auf die Frage nach den eingegangenen Zeugenhinweisen. Am Montagmorgen hatten sich zwei Hinweisgeber bei der Polizei gemeldet. Seither sind drei weitere Hinweise bei den Beamten eingegangen. „Diese wurden jeweils überprüft, haben aber nicht zum Auffinden des Vermissten geführt“, berichtet Baier.

Seit Freitagmorgen fehlt jede Spur von Domenico D.

Rückblick: Domenico D. hat am Freitag gegen 8 Uhr das Haus von Familienangehörigen in Gaisbeuren verlassen und wurde mutmaßlich gegen 10 Uhr zu Fuß gehend neben der L 285 zwischen Reute und Aulendorf gesehen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass Domenico D. in Aulendorf in einen Zug in unbekannte Richtung eingestiegen ist. Zudem wurde schon am Sonntag darauf hingewiesen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Hinweise zu Domenico D. nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/8033333 entgegen.