Wunderbarer Doppel-Funken

Die Tradition den Funkenbaus wird in Möllenbronn-Tannweiler sehr hoch gehalten. Daher bauen seit Jahren die „Alten“ Funkenbauer immer einen Kinderfunken mit dem Nachwuchs dazu.

In diesem Jahr hatten sie sogar Plakate gemacht, um für den Funken zu werben. Leider wurden diese Opfer von Diebstahl in der Nacht auf Sonntag. Hier handelt es sich nicht mehr um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine Straftat, die zudem einen nicht unerheblichen Schaden hinterlässt. Aufgrund der milden Temperaturen lockte die Veranstaltung viele Menschen an. Es waren sogar Kennzeichen vom Ostallgäu und aus Lindau zu sehen.