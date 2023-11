Klamme Kasse und regelmäßige, warme Mahlzeiten, am besten noch selbst gekocht, gehen oft nicht gut zusammen. Aber beim Essen geht es nicht nur darum, den Magen zu füllen. Mahlzeiten bedeuten für viele Geselligkeit und Austausch. Die Suppenküche in Bad Waldsee, ein wenig im Klosterhof der Altstadt versteckt, bietet seit 15 Jahren ein warmes Mittagessen an. Dass die Menschen nicht nur wegen des täglich wechselnden Menüs aus der Klosterküche Reute den Weg hierherfinden, wird schnell klar. Die „Schwäbische Zeitung“ hat einen Mittag lang hinein geschnuppert. Dabei wird deutlich: Kartoffeln und Hackfleischbällchen sind eher Nebensache. Das Reden ist die eigentliche Nahrung.

Uschi Weber eilt zwischen den rechteckig aufgestellten Tischen im Erdgeschoss der Suppenküche hin und her. Die schwarze Schürze weist sie direkt als Mitarbeiterin aus, sogar ihr Namensschild hat sie sich noch schnell angesteckt. Sie ist immer mittwochs hier und reicht die Essen, füllt die Spülmaschine und wischt die Tische. Weber und Ursel Meisl sind die Mittwochsgruppe, zusammen mit Katharina Teilhof, die am Empfang sitzt. Im Flur hängen große Plakate. Für jeden Tag mehrere Gesichter, ordentlich mit Foto, Namen und Wochentag.

Es herrscht entspannte Atmosphäre

11 Uhr ‐ für viele Berufstätige die Zeit für einen zweiten Kaffee gegen das Morgentief. Die Gäste in der Suppenküche hingegen zerschneiden ab 11 Uhr bereits Fleischbällchen mit Kartoffeln. Viele von ihnen stehen früh auf, lassen das Frühstück ausfallen und haben um diese Uhrzeit ordentlich Appetit.

Sonja Baumann schaut mindestens zweimal pro Woche hier vorbei. Ihren Lieblingstisch hat eine Bekannte schon früh reserviert. Es herrscht freie Platzwahl, aber über die Jahre haben sich Freundschaften gebildet und Stammplätze eingeschliffen. Ein älterer Waldseer sitzt gerne vorne rechts. Die gebürtige Berlinerin hat den Platz am Kopfende des großen Tisches für sich entdeckt. Baumann gesellt sich zu ihr. Der Raum füllt sich.

Ein Haisterkircher, der jeden Tag trotz erschwerter Bedingungen mit dem Bus hierherkommt und Geschichtsfan ist, wie sich später herausstellt, nimmt ebenfalls dort Platz. Eine Dichterin sitzt am Nebentisch. Sie bleibt nicht lange alleine. Einige Ukrainerinnen haben den Fensterplatz aufgewählt und bleiben, wahrscheinlich auch der Sprache wegen, unter sich, lächeln aber mehrfach freundlich herüber.

Sonja Baumann erfuhr vor zehn Jahren von der Einrichtung. Sie war in einer finanziellen Notlage. Schnelle, unbürokratische Unterstützung half ihr aus der Patsche und seitdem hat sie den günstigen Mittagstisch für sich entdeckt. Die Menschen am Tisch sind inzwischen nicht nur „Kantinenkolleginnen“, sondern Freunde geworden.

Das Essen kommt aus der Klosterküche

Jeden Tag holt Rudi Heilig die für den Tag bestellten Essen aus dem Kloster Reute. Zwischen 30 und 50 Mahlzeiten sind es. Und sollten spontan mehr Gäste kommen als geplant, springt er rüber in die Metzgerei und stockt mit Kartoffelsalat oder anderem auf.

Es gibt immer ein festes Menü. Inzwischen kann zweimal pro Woche vegetarisch gegessen werden. Aus Rücksicht auch auf muslimische Mitbürger, sagt Heilig. Zum Nachtisch gebe es immer „das Gute von Gestern“. Heute kann zwischen saftigen Mohnschnitten und Apfelkuchen gewählt werden. Die Kuchen werden von einer Bäckerei gespendet.

Inzwischen hat sich am Tisch eine angeregte Diskussion entsponnen. Das Thema Krankenhaus in Waldsee sitzt tief ‐ darüber solle die Zeitung mehr berichten ‐ kommt die Anregung. Der Uferweg um den See sei auch nicht mehr das, was er mal war, ist dort zu hören. Die Themen sind breit gefächert.

Bunter Gesprächsmix

Während im Speiseraum zwischen 11 und 13 Uhr Trubel ist, sitzt Katharina Teilhof vorne am Empfang. Bei ihr bezahlen alle, denn gratis ist das Essen nicht. Mit Nachweis sind es zwei Euro Eigenbeteiligung, für alle anderen sechs Euro. Teilhof händigt ihnen dann einen kleinen Bon aus, den sie den Mitarbeiterinnen im Essensraum in die Hand drücken.

13 Uhr: Inzwischen sind alle längst beim Kaffee, der in großen Tassen serviert wird. Uschi Weber und Ursel Meisl sind aufmerksam, anreichen von rechts, aufmunternde Worte links. Weber macht das Ganze seit vier Jahren. Auch früher sei sie schon viel ehrenamtlich unterwegs gewesen.

Es ist fast halb zwei. Der Raum, durch den eben noch ein angeregtes Stimmengewirr ging, ist ruhig geworden. Weber und Meisl wischen mit professionellen Bewegungen die Tische sauber, rücken Salzstreuer zurecht und schieben Stühle zurück an die Tische. Und dann ist es Zeit für die beiden, sich für eine Verschnaufpause hinzusetzen. Der Kaffee, der ist jetzt für sie.

Jubiläumsfeier 15 Jahre Suppenküche Klosterstüble am 17. November,16.30 Uhr im Katholischen Gemeindehaus Bad Waldsee. Gerlinde Kretschmann wird anwesend sein.