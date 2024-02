Für den Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung hat die Stadt Bad Waldsee einen Kredit in Höhe von zwei Millionen Euro aufgenommen. Wie Bürgermeisterin Monika Ludy in der Gemeinderatssitzung am Montagabend erklärte, „haben wir ein kleines Zinstief erwischt.“

Laufzeit beträgt 30 Jahre

Der Zinssatz liegt bei 2,68 Prozent. Die Laufzeit des Darlehns beträgt 30 Jahre, die Zinsbindung wurde für zehn Jahre vereinbart. Aufgenommen wurde der Kredit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Der Kredit wird für die Investitionen im Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung benötigt. Bekanntlich wird die Waldseer Kläranlage ausgebaut.

Einstimmig nickte der Gemeinderat die Kreditaufnahme ab.