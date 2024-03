500 neue Wohnungen will der Investor i+R Wohnbau Lindau in Bad Waldsee auf dem ehemaligen Hymer-Areal in der Biberacher Straße bauen. In der Region bekannt ist der Projektentwickler unter anderem durch die Martinshöfe in Weingarten - hier wurde ein ähnliches und ebenfalls nahezu autofreies Quartier geplant.

Allerdings sprang der Investor dort ab und führte das Projekt nicht zu Ende beziehungsweise verkaufte das Areal. DSchwäbische.de hat bei i+R nachgefragt, wie für das 4,9 Hektar große Waldseer Quartier „Am Rädlesbach“ Verlässlichkeit versichert werden kann.

Das war der Grund für den Rückzug

Ende 2016 hatte sich i+R das Bauvorhaben auf den Weingartener Martinshöfen gesichert und die Fläche der Firma Schuler abgekauft. Ende 2021 zog sich der Investor jedoch überraschend zurück und verkaufte das Gelände an das Berliner Wohnungsunternehmen Buwog, eine Tochter des Immobilienkonzerns Vonovia.

Der Grund für den Verkauf: Die Priorisierung eines weiteren Großprojekts, das Lindauer „Vierlinden-Quartier“, erklärte i+R nun auf SZ-Anfrage. Das war damals bereits die Begründung für den Rückzug aus Weingarten gewesen. Für das Wohnprojekt am Bodensee fand im Frühjahr 2023 der Spatenstich statt.

Zwei Großprojekte gleichzeitig war zu viel

„Die beinahe zeitgleiche Satzung der Bebauungspläne der zwei Großprojekte, trotz ursprünglichem Zeitunterschied von zwei Jahren im städtebaulichen Wettbewerb, erforderte eine von uns so nicht geplante Weichenstellung. Denn zwei Projekte dieser Größenordnung ließen sich mit unserem Qualitätsanspruch unter den gegebenen terminlichen Rahmenbedingungen leider nicht umsetzen“, wie i+R nun weiterhin schriftlich erläuterte.

Auf die Frage, wie versichert werden kann, dass das Waldseer Projekt „Am Rädlesbach“ zu Ende geführt wird, teilte i+R recht allgemein gehalten und dennoch zielstrebig mit: „Derzeit befinden wir uns in der Phase der Projektentwicklung, die mit den Behördenverfahren und dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan abschließen wird.“

Auf dem ehemaligen Hymer-Areal soll ein modernes und nahezu autofreies Wohnquartier entstehen. (Foto: Wolfgang Heyer )

Aktuell werde gemeinsam mit dem Planungsbüro Citiplan der Entwurf überarbeitet. „Parallel dazu führen wir Gespräche mit der Gemeinde. Als nächstes erfolgt der Aufstellungsbeschluss, bei dem auch der Gemeinderat involviert ist.“

Unsicherheiten am Bausektor

Angesichts der derzeitigen Unsicherheiten im Bausektor und der schwankenden Preisentwicklungen kann sich grundsätzlich betrachtet an Plänen oder Entwürfen stets noch viel ändern. Auch kann kaum noch garantiert werden, ob ein Projekt jemals zu Ende gebracht wird.

Und selbst, wenn dieser ungünstigste Fall nicht eintritt, so verschieben sich häufig geplante Baustarts um Monate. Bei den Martinshöfen in Weingarten kam 2023 ein Baustopp von Vonovia zum Tragen. Sämtliche Bauprojekte wurden vorerst auf Eis gelegt.

Für die Martinshöfe bedeutete das: Die Rohbauarbeiten, die im vergangenen Herbst beginnen sollten, wurden erst einmal verschoben und haben bis heute nicht begonnen.

Eines der prominenten Beispiele aus Baden-Württemberg betrifft ein Wohnquartier in der Landeshauptstadt. So hatte der Energiekonzern EnBW seine Pläne für das 4,2 Hektar große Quartier „Der neue Stöckach“ im Stuttgarter Osten wegen explodierender Preise bis auf Weiteres gestoppt.

Dynamischen Entwicklungen begegnen

Die Frage an i+R, ob mögliche und noch nicht absehbare Dynamiken auch das Waldseer Projekt eventuell stoppen könnten, beantwortete der Projektentwickler so: „Die dynamische Natur des Bausektors erfordert stets Anpassungen, insbesondere in der derzeitigen Marktsituation. Deshalb entwickeln wir gemeinsam mit der Stadt ein Projekt, das größtmögliche Flexibilität für die Herausforderungen der nächsten Jahre bietet.“

Dass die Stadt keinerlei Sorgen bezüglich einer Fertigstellung hat, bekräftigte Bürgermeisterin Monika Ludy im Gespräch mit Schwäbische.de. „Es gibt viele Beispiele für abgeschlossene Projekte des Projektentwicklers i+R.“ Dieser habe sich bislang als sehr verlässlicher Partner bewiesen.

Wir haben noch nie irgendwelche Bedenken gehabt, stellte sie klar.

Zudem verwies sie auf die ihrer Ansicht nach gelungene Bürgerbeteiligungen zum Quartier oder Workshops mit dem Gemeinderat, die die gute Zusammenarbeit unterstreichen würden.

Zum Zeitplan für das Wohnareal teilte i+R mit: „Wir befinden uns in einer frühen Planungsphase. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan ist für den 17. Juni geplant. Sie Satzung sollte planmäßig in eineinhalb bis zwei Jahren beschlossen werden.“