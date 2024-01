Wieder verliert die TG Bad Waldsee im Tiebreak

Trainerin Evi Müllerschön ist aktuell um ihre sportliche Aufgabe nicht zu beneiden. Für ihre Volleyballer der TG Bad Waldsee setzte es im badischen Kappelrodeck die fünfte Tiebreak-Pleite der Regionalligasaison. Mit 2:3 (15:25, 21:25, 25:21, 25:23, 8:15) mussten die Oberschwaben den Badensern den Vortritt lassen. Und es kam an diesem Abend noch schlimmer für die TG durch die Verletzung ihres Außenangreifers Andreas Beck zum Ende des vierten Satzes.

Der Ex-Kapitän hilft aus

Mit gemischten Gefühlen und lediglich einem Aufgebot von neun Spielern hatten die Bad Waldseer die weiteste Reise der Saison angetreten. Um halbwegs eine konkurrenzfähige Truppe auf die Beine stellen zu können, bot Müllerschön den letztjährigen Punktesammler und Kapitän Pirmin Dewor auf. Dieser wird allerdings nicht dauernd eingesetzt werden können, da er sich in einer anderen Sportart für den Sommer Großes vorgenommen hat.

Die Verunsicherung war der TG vor allem zu Spielbeginn deutlich anzumerken. Die klaren Ergebnisse der beiden ersten Sätze sprechen Bände. Dazuhin hatten die Gastgeber mit ihren beiden Außenangreifern Dennis Hodapp und Jonas Basler einen goldenen Tag erwischt, die sowohl Annahme und Blockschwächen der TG nachhaltig bestraften.

Umgekehrt zeigten sich die Kappelrodecker vor allem in ihrem Abwehrverhalten überaus engagiert und ließen den wenig druckvollen Offensivaktionen der Bad Waldseer keine Chance. Gerade im zweiten Satz hatte man den Eindruck, es ginge an diesem Abend alles sehr schnell gegen die TG. Dem widersetzte sich zunächst Dietrich Paul mit einer Mut machenden Aufschlagserie, die allerdings den Lauf der Ereignisse zunächst nicht stoppen konnte, immerhin aber als Wecksignal verstanden wurde.

Tim Knaus bringt Bad Waldsee zurück

Auch zu Beginn des dritten Durchgangs war es wieder ein einzelner TG-Spieler, der einen 0:7-Rückstand der Gäste durch mutige Aufschläge durchbrach und letztendlich die TG zum Satzgewinn führte: Tim Knaus als Mittelblocker. Den Gästen kam nun entgegen, dass sich Kappelrodeck wohl schon eines klaren Sieges zu sicher war. Die Konzentrationsschwächen nutzten die Gäste immer wieder über Tim Knaus für den eigenen Vorteil.

Dramatisch verlief der vierte Satz. Gegen Mitte des Durchgangs verletzte sich Bad Waldsees Außenangreifer Andreas Beck schwer, den fälligen Schock jedoch nutzte die TG, um ihrerseits mit letzter Kraft dagegenzuhalten. Mit vorbildlichen Willen aller Spieler gelang Bad Waldsee der Satzausgleich, was immerhin einen Punkt bedeutete. Dieser könnte in der Endabrechnung angesichts des engen Tabellenbilds möglicherweise bedeutsam werden.

Wichtiges Heimspiel am Wochenende

Unter dem Eindruck der Verletzung ihres Mitspielers und im Bewusstsein, in dieser Saison bislang jeden Tiebreak vergeigt zu haben, hatte die TG im fünften Satz dem wieder erstarkten Druck des TV Kappelrodeck fast nichts mehr entgegenzusetzen. Nur Zuspieler Dietrich Paul zeigte sich der Entwicklung gewachsen und wurde vom Gegner als wertvollster Spieler der TG ausgezeichnet.

Die schweren Zeiten für Bad Waldsee dauern also an. Mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn USC Konstanz könnte sich die TG im nächsten Heimspiel am Sonntag (16 Uhr/Eugen-Bolz-Halle) aber wieder etwas Luft verschaffen. Trainerin Müllerschön steht aber vor einer ganz schweren Herausforderung. Durch die andauernden Verletzungsausfälle wird sie in den wenigen verbleibenden Trainingsstunden das Team erneut umbauen und motivieren müssen.