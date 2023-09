Hinschauen, etwas tun, Menschen in Not beistehen: Seit Jahren werben Polizei und der Landkreis Ravensburg intensiv für Zivilcourage und geben zugleich Tipps, wie jeder im Ernstfall helfen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Zivilcouragepreis 2023 Diese Menschen aus dem Landkreis Ravensburg haben sich vorbildlich verhalten. Hier geht's zur Themenseite

Am 11. Oktober werden in Leutkirch wieder Menschen ausgezeichnet, die sich vorbildlich verhalten haben. Schwäbische.de hat vorher ihre Geschichten aufgeschrieben. Heute: Wie Ute Walz Autospuren in den Stadtsee hinein entdeckte.

Ein verwirrender Fund

Walz ist zur Reha in Bad Waldsee, der Stadtsee hat es ihr schnell angetan. Allmorgendlich läuft sie ihre Runde um den idyllisch gelegenen See inmitten der Stadt und geht ihren Gedanken nach. Sie genießt die Ruhe. Doch an diesem Morgen ist etwas anders. Auf Höhe des Spielplatzes in der Nähe des Skaterplatzes bemerkt die 37-Jährige Autospuren im Schnee. Die Spuren führen direkt in den See hinein. „Aber es gab keine Spuren zurück und auch keine Fußspuren“, erinnert sich Walz im SZ-Gespräch und ergänzt: „Das war schon kurios und ich war verwirrt.“

Diese Autospuren im Schnee hat Ute Walz im Januar am Waldseer Stadtsee vorgefunden. (Foto: Ute Walz )

Es führten also ausschließlich Spuren in das Wasser hinein und so beschlich die Frau aus Lenzkirch bei Titisee schnell ein übler Verdacht. Hoffentlich sitzt niemand in diesem Auto. Vorsichtig geht Walz ans Ufer, blickt über das Wasser. „Aber da war kein Auto im Wasser zu sehen, nichts.“ Walz spricht einen zufällig vorbeilaufenden Jogger an. Auch er kann das Auto im Wasser nicht ausfindig machen. Es ist eine nicht alltägliche Situation, die Unbehagen und Ratlosigkeit hervorruft. Und so rufen sie die Polizei an. Die Beamten übernehmen.

Wird der üble Verdacht bestätigt?

In den nächsten Stunden geht Walz der Spurenfund noch nach. „Ich war schon etwas neben der Spur“, sagt sie und hofft den Tag über, dass kein Mensch in dem Auto gefunden wird. Polizeitaucher, Feuerwehr, THW und ein Abschleppunternehmer können das Auto am Abend schließlich bergen und aus dem Stadtsee ziehen. Das Fahrzeug lag rund 30 Meter vom Ufer entfernt auf dem Grund. „Ich bin dann nochmal dort entlang gelaufen und durfte auch mit den Rettungskräften sprechen. Es war Gott sei Dank keine Leiche im Auto.“ Entwarnung und Aufatmen bei Walz. Das Erlebnis sollte sie so schnell aber nicht vergessen.

Von den Tätern fehlt bis heute übrigens jede Spur. Das Auto wurde nur wenige Tage zuvor vom Döchtbühl-Parkplatz gestohlen. Es war ein Einsatz, der in der Großen Kreisstadt für viel Gesprächsstoff sorgte.