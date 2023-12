Schenken, Schlucken, Schweigen. Wer dies perfekt beherrscht, bekommt das Großeltern-Abitur feierlich überreicht, verkündet Marianne Kopp leicht provokant vor einer kleinen Runde interessierter Großmütter beim Vortrag „Gibt es Generationengerechtigkeit?“ im Großelterncafé des Waldseer Schlosses. Oder, wie es im Schwäbischen eher heißen würde: „Maul halten und Kittele flicken“, kommt es von einem der hinteren Tische. Initiiert haben das Treffen Heidi Hofmeister, Gründerin des Großelterncafés, und die Stadt.

Ist das die erstrebenswerte Rolle der Großeltern gegenüber den Enkeln und eigenen Kindern? Die Referenten Marianne und Reinhard Kopp wollten es wissen und machten aus dem Großelterndasein gleich eine Großeltern-Akademie.

Rollenbilder haben sich verändert

Die klassischen Bilder von Großeltern sind inzwischen aufgeweicht. Selbst das Wort „Oma“ wirkt fast aus der Zeit gefallen. Großmütter tragen heute Minirock und Glitzer. Kein schwarzes Kopftuch mehr wie früher, betont Kopp, und deutet das unterm Kinn gebundene Kopftuch an. Auch das Rentner-Beige verliert sich immer mehr. Sie selbst trägt Farbe. Ihr Langarmshirt ist blumig gemustert, ihr Haar kurz.

Die aus der Nähe von Dresden stammende Kopp wollte eine bessere Oma sein als ihre Mutter. Freimütig gibt sie zu:

Meine Mutter war keine gute Großmutter. Vor dem Großvater sollten die Kinder stramm stehen. Es wurde viel gemeckert. Marianne Kopp

2009 bekamen sie und ihr Mann ihr erstes Enkelkind. „Und da wir gründliche Menschen sind, stöberten wir in Buchhandlungen nach passender Literatur zum Thema.“ Das Ergebnis sei dürftig gewesen. Großeltern - eine wenig erforschte Spezies. Eine Zuhörerin an einem der kleinen runden Tische nickt.

Keine perfekten Großeltern

Also legten die beiden frisch gebackenen Großeltern selbst los, vernetzten sich in Gremien, tauschten sich im Seniorenrat ihres Wohnorts in Ulm aus und trauten sich an ihr erstes eigenes Buch. Und trotzdem gesteht Reinhard Kopp ein: „Wir sind keine perfekten Großeltern.“

Zu dem Vortrag sind ausschließlich Frauen gekommen. Etwas, dass Heidi Hofmeister bedauert. Sie hätte gerne mehr Opas in den Runden. Das Thema, dass heute in den dicken alten Gemäuern des Schlosses beleuchtet werden soll, hat es in sich. Generationengerechtigkeit. Gibt es diese überhaupt?, fragen die Kopps in den Raum. Was ist gerecht?

Ob ältere Menschen früher mit mehr Respekt behandelt worden sind? Nein, fanden die Kopps heraus. Das Wort „Altenteil“ sage es bereits. Ein Ort, an den ältere Menschen eher abgeschoben denn integriert wurden. Erst später hätten sich die Rollen der Großeltern neu herauskristallisiert. Als man begann, Geburtstage zu feiern, waren anwesende Großeltern ein Statussymbol.

Mit Respekt begegnen

Die beiden versuchen Begriffe wie Gleichheit und Chancengleichheit aufzuschlüsseln. Klar wird, so einfach ist das nicht, denn jeder habe eine andere Biografie. Wie kann also ein gutes Miteinander zwischen Enkeln und Großeltern, zwischen Jung und Alt funktionieren? Geht das überhaupt, wenn Jüngere von „Alte-Säcke-Politik“ sprechen?

Die beiden engagierten Senioren schauten sich genauer an, was beide Generationen bewegt. In der Essenz fanden sie heraus: Die Jungen wollen ernst genommen werden, die Älteren mitgestalten. „Aufeinander hören und sich mit Respekt begegnen“, rät Marianne Kopp. Und auch wenn es platt klinge, den Enkeln zu verstehen geben, dass sie auch mal jung waren. „Ich hatte eine Westoma, die mir Miniröcke geschickt hat“, erzählt sie.

Und was ist mit dem Großelternabitur? Mit Schenken, Schlucken, Schweigen? Den Ansatz findet Reinhard Kopp gar nicht verkehrt. Er hält viel davon, sich zurückzunehmen und die eigenen Ansichten vor den Kindern nicht heraus zu posaunen. In den eigenen vier Wänden mit den Enkeln dürfe man es ja anders machen.

Großmütter ohne Dutt

Zwei Großmütter am Kaffeetisch tauschen sich nach dem Vortrag aus. Sie fühle sich deutlich jünger als das Bild, das häufig von einer Großmutter kursiere, sagt die eine. Auch auf den Flyern, die die Kopps an ihrem Stand ausliegen haben, trägt die Oma einen grauen Dutt. Die andere Frau am Tisch, selbst erst seit wenigen Monaten Großmutter, möchte die eigenen Freiheiten beibehalten. Zwei feste Enkeltage gesteht sie der Tochter aber zu.

Vielleicht hilft eine enkelfreie Zone, wie die Kopps sie in ihrem Büro eingerichtet haben, die eigenen Freiräume zu erhalten. Und wer exklusive Enkelzeit haben möchte, darf den Türhänger, wie er häufig in Hotels zu finden ist, mit der von Marianne Kopp gestalteten Aufschrift: „Nicht stören, telefoniere mit Enkeln“, gerne an den Knauf hängen.

Das Großelterncafé im Waldseer Schloss findet immer am ersten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr statt. Infos erteilt [email protected]