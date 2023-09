Wenn Elke Müller heute einen ihrer Omnibusse startet, dann lenkt sie einen wahren Hightechkoloss. 460 PS stark, 20 Tonnen schwer und von Radartempomat, Navigation bis hin zur individuellen Klimatisierung ist alles dabei. Ganz anders sah das noch vor rund 100 Jahren aus. Auch damals schon, Anfang der 1920er Jahre, lenkte bereits ein Müller Busse durch ganz Oberschwaben.

Elke Müllers Urgroßvater Franz war Mobilitätspionier der ersten Stunde. 1923 startete er seinen Beförderungsbetrieb mit ersten Fahrten in der Region. Technisch hat sich seither viel getan. Geblieben ist der Anspruch, Menschen sicher an ihr Ziel zu bringen. Damit das auch in Zukunft der Fall ist, kämpft Geschäftsführerin Elke Müller Tag für Tag mit Fachkräftemangel, Lizenzvergaben und einem sich ständig wandelnden Mobilitätsverhalten ihrer Kunden.

Mit 70 km/h ins ZF–Werk

„Immer, wenn etwas wegfiel, hat sich etwas Neues aufgetan“, blickt die 55–Jährige Firmenchefin trotz der angesprochenen Herausforderungen optimistisch in die Zukunft. Das ist wohl die Lehre aus mittlerweile 100 Jahren Firmengeschichte.

Das erste Busmodell des Firmengründers Franz Müller: Ein Haubenfahrzeug der Marke Mercedes. Bis zu 70 Kilometer in der Stunde schnell und mit Platz für maximal 25 Fahrgäste. (Foto: Privat )

Begonnen hat alles 1923. Mit einem klassischen Haubenfahrzeug bringt Urgroßvater Franz damals die Mitarbeiter aus dem Waldseer Umland ins rund 40 Kilometer entfernte ZF-Werk nach Friedrichshafen. Auch kleinere Reisefahrten gehörten von Anfang an zum Portfolio von Omnibus Müller, wie das Unternehmen seit dem aufkommenden Busreiseverkehr der 50er und 60er Jahre heißt.

Im Gegensatz zu den heutigen Kolossen wirkten die ersten Fahrzeuge geradezu harmlos: Maximal 25 Personen Platz bietend, bei 125 PS und höchstens 70 Kilometer in der Stunde.

Reiseboom und Wirtschaftswunder

Nach ersten erfolgreichen Jahren kamen aber schnell auch schwere Zeiten auf das Unternehmen zu. Infolge des Zweiten Weltkriegs kam der Betrieb für mehrere Jahre gar zum Erliegen. Und auch in den ersten Nachkriegsjahren waren zunächst Fahrzeuge, Ersatzteile und insbesondere Treibstoff knapp.

In den 50er– und 60er–Jahren florierte dann das Zubringergeschäft nach Friedrichshafen. Bis zu 1000 Arbeiter pro Tag brachten die Müller–Busfahrer im Schichtbetrieb zur Arbeit und wieder nach Hause. Zwischenzeitlich hatte, nach dem Tod von Franz Müller 1947 dessen Sohn, Josef und seine Frau Elisabeth die Geschäfte übernommen.

Ein Bild aus den 1930er Jahren: Wie bei heutigen Klassenfahrten waren die Müllerbusse auch damals schon gerne genutzte Vehikel für Gruppenausfahrten. In dem Fall die der hiesigen Landjugend. (Foto: Privat )

Mit dem aufkommenden Wirtschaftswunder gewannen Reisefahrten ab Ende der 50er–Jahre mehr und mehr an Bedeutung. Zeitweise einmal pro Woche fuhr die Müller Flotte bis in die späten 1980er–Jahre an die spanische Costa Brava.

Geschäftsmodell im Wandel

Wie das Zubringergeschäft war aber auch der Busreisetrend, angesichts aufkommender Billigflieger und beim nächsten Discounter zu erwerbende Pauschalreisen, nicht von Dauer.

Und so konzentrierte sich das Unternehmen in der jüngeren Vergangenheit vermehrt auf den Schulbus und Linienverkehr. Reisefahrten sind aber nach wie vor ein Standbein des Unternehmens, das für Viele nach wie vor mit Urlaub und Erlebnis verbunden ist.

Zeit der Fremdgeschäftsführer ist vorbei

Seit 2014 führt, mit Elke Müller, die mittlerweile vierte Generation das Familienunternehmen. Genau genommen ist es allerdings erst die dritte Generation: Weil ihre Eltern die Firma frühzeitig verlassen haben, ist der Betrieb 1974 von den Großeltern direkt an die, damals erst sechs und vier Jahre alten, Geschwister Elke und Franz übergegangen.

Mehrere Fremdgeschäftsführer sorgten in den darauffolgenden Jahren dafür, dass der Betrieb weiter lief. Allen voran Wolfgang Pfefferle, der dem Unternehmen bis 2014 insgesamt 35 Jahre vorstand.

Schwierige Zeiten

Seit dessen Ausscheiden 2014 sind die Eigentümer selbst wieder am Steuer. Und lenken das Familienunternehmen durch mitunter herausfordernde Zeiten. Die Busbranche befindet sich im Wandel. Reisen werden immer seltener per Bus gebucht und insbesondere der neue Vergabemodus im Linienbusverkehr, der es ab 2027 kleinen und mittelständischen Betrieben schwerer macht an Aufträge zu kommen, fordern das Unternehmen heraus.

Für 55 Mitarbeiter und einen Pool von 30 Fahrzeugen trägt die Urenkelin des Firmengründers 100 Jahre nach dessen Gründung die Verantwortung. Seit 1986 am Standort im Gewerbegebiet von Gaisbeuren.

Corona setzt der Branche zu

Die viel zitierte Mobilitätswende und „der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs könnten für uns eine Chance sein“, hofft Elke Müller. Chancen müssen sich auch auftun: „Die letzten 10 Jahre haben sehr viel Kraft gekostet“, gibt die 55–Jährige Firmenchefin zu. Insbesondere die Pandemie habe das Unternehmen schwer gebeutelt: „Wir haben 20 Aushilfsfahrer kündigen müssen, weil das Geschäft komplett eingebrochen ist.“

Das heutige Flagschiff des Unternehmens: Ein 350.000 Euro teurer Hightechkoloss. Verglichen mit den Bussen des Firmengründers Franz Müller eine andere Welt. Der Anspruch Menschen sicher an ihr Ziel zu bringen ist aber noch immer Derselbe. (Foto: Privat )

Als der Betrieb dann Stück für Stück wieder angelaufen sei, hätten viele ehemalige Mitarbeiter sich verständlicherweise anderweitig orientiert. Ein Teil sei dem Alter entsprechend direkt in den Ruhestand. Dementsprechend schwertut sich Müller heute ausreichend Fahrer zu finden. „Wer heute Busfahrer ist, ist gesucht und kann sich aussuchen, wo er arbeiten will.“ Neue Mitarbeiter finde sie vor allem durch Kontakte ihres bestehenden Personals. Quasi durch Mund–zu–Mund–Propaganda.

Zum 100–jährigen Firmenjubiläum lenkt die Chefin wieder persönlich den Omnibus

Und weil das bisweilen nicht ausreicht sitzt die Chefin von Zeit zu Zeit auch persönlich hinterm Steuer. Daneben sind auch Bruder Franz, sowie vier der sechs Kinder im Unternehmen tätig. Ein echtes Familienunternehmen eben. Und das seit 100 Jahren: Darauf wird am 9. September im Gaisbeurer Gewerbegebiet mit der gesamten Belegschaft und geladenen Gästen angestoßen.