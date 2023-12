Es ist der Klassiker: Pünktlich zum neuen Jahr nimmt man sich den Vorsatz gesünder zu essen, weniger Serien anzuschauen oder mehr Sport zu treiben. Und kaum sind die ersten Tage im neuen Jahr vergangen, sind die guten Vorsätze auch schon wieder über Bord geworfen. Wie aber gelingt es, die Vorsätze langfristig durchzuhalten. Marcus Frank, Personal Trainer aus Bad Waldsee, gibt Tipps, wie zumindest die sportlichen Vorhaben über Monate hinweg Bestand haben und nicht etwa schon nach dem ersten Training begraben werden.

Einen Halbmarathon laufen, wöchentlich drei Mal joggen gehen, wieder im Fußballtraining einsteigen. So oder so ähnlich waren rund um Silvester etliche, sportliche Neujahrsvorsätze zu hören. So mancher Beschwipster hat die Idee aber schon am Morgen wieder verworfen. Das muss nicht sein.

Diese Tipps des Laufexperten helfen beim persönlichen Erfolg

Zunächst rät Frank dazu, das Wort Vorsatz zu streichen - „weil es uns unter Druck setzt“. Wer mehr Sport treiben möchte, sollte das laut Frank mit Lockerheit angehen. Im Vordergrund sollte kein unrealistisches Ziel stehen, wie beispielsweise bis zum Sommer 20 Kilogramm abzunehmen oder gleich den New York Marathon laufen zu wollen. Vielmehr solle die Freude an der Bewegung und der Spaß am Sport hervorstechen.

Für den Einstieg empfiehlt der Laufexperte lockeres Walken, das ab und zu durch 50 Meter Joggen unterbrochen wird. „90 Prozent flottes Spazierengehen und 10 Prozent Joggen“, so Frank. Auf diese Weise kann der von Frank liebevoll als Faulheits-Zone bezeichnete innere Schweinehund überwunden werden.

Wichtig dabei, die Laufeinheiten im Freien durchführen. „Hauptsache raus - auch oder gerade im Winter. Das bringt viel und wer sich überwindet wird, um das Hundertfache belohnt. Man kommt raus aus der Schwermütigkeit. Denn wenn das eigene Heizkraftwerk anspringt, geht es einem besser“, zeigt Frank den doppelten Gewinn der Sporteinheit auf.

Nicht dem falschen Ansporn folgen

Ein Erfolgsgeheimnis liege auch darin, den Perfektionismus beiseite zu schieben. „Der Weg ist das Ziel“, betont Frank. Modellmaße, wie sie in der Werbung vorzufinden sind, seinen ein schlechter Ansporn. Stattdessen sollte die Freude an der Bewegung Einzug halten, das Bewusstsein für die schöne Natur geschärft und das eigene Körpergefühl gestärkt werden.

Wir sollten gar nicht so viel überlegen, einfach rausgehen, einfach Sport machen, es einfach tun - und zwar jetzt, übersetzt Frank den englischen Sportartikelslogan „just do it“.

Hilfreich sei zudem, den Sport in den Alltag zu integrieren. Sei es auf dem Supermarktparkplatz, wenn man bewusst möglichst weit weg vom Eingang parkt. Sei es, wenn man die Treppe anstatt des Aufzuges nutzt oder wenn man einen Weg nicht mit einem Fahrzeug zurücklegt sondern läuft. „Es muss ein Umdenken sein. Oft höre ich: ich muss. Besser ist zu sagen: ich darf. Wir dürfen joggen gehen, dabei den Stadtsee genießen oder im Tannenbühl über Wurzeln springen. Das ist auch eine Liebeserklärung an die Waldseer Natur“, ruft Frank allen das Credo der Dankbarkeit in Erinnerung.

In der Gruppe lässt es sich leichter verbindlich trainieren

Nicht zuletzt können Gruppen beziehungsweise Freunde oder Gleichgesinnte beim dauerhaften Sport helfen. „Im Team wird man von anderen mitgerissen und fühlt eine gesunde Verpflichtung fürs Training“, weiß Frank aus langjähriger Erfahrung. Die Trainingsgruppen sorgen für Verbindlichkeit, wo sie alleine vielleicht nicht immer durchgehalten wird.

Wer sich an diese Tipps hält, dürfte 2024 persönliche, sportliche Erfolge feiern - oder zumindest seinem Körper und Geist etwas Gutes getan haben.

Marcus Frank bietet immer dienstags um 18 Uhr einen Lauftreff am Waldseer Stadtsee an. Treffpunkt ist am Bella Casa.