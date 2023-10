Halloween ist Kürbis-Zeit. Vor vielen Häusern sind die ausgehöhlten Kürbisse mit mal gruseligen und mal lustigen Gesichtsausdrücken anzutreffen. Doch mit dem Kürbis kann noch viel mehr gemacht werden – ein alkoholfreier Cocktail zum Beispiel. Für die „Schwäbische Zeitung“ hat Barkeeper Maximilian Koppermann ein besonderes Cocktailrezept ausgearbeitet – mit Kürbispüree.

„Ein guter Cocktail braucht Süße und Säure“, erklärt der Bad Waldseer und stellt die Zutaten sowie das Equipment für den Cocktail behände zusammen. Da es sich um einen alkoholfreien Cocktail handelt, müssen die Aromen besonders herausgearbeitet werden. Hierzu verwendet Koppermann einen sogenannten Orange-Cordial. Was sich dahinter verbirgt?

Man nimmt die Zeste der Orange und drückt die ätherischen Öle in Zucker aus. Ich hab es noch mit Muskatnuss und Kardamom verfeinert. Danach kommt das Ganze in einen Topf und wird mit Orangensaft aufgekocht, zeigt der gelernte Hotelfachmann das Vorgehen auf.

3 Zentiliter (cl) des Orange-Cordial vermengt Koppermann nun mit 3 cl Zitronensaft und fügt eine weitere Zutat dieses selbst kreierten Cocktails hinzu: einen Schuss Mandelsirup. Da es sich um einen Halloween-Cocktail handelt, darf die Kürbiskomponente natürlich nicht fehlen – in diesem Fall Kürbispüree. Koppermann hat dazu kleine Stücke eines Hokkaidokürbisses ins Wasserbad gelegt bis sie weich waren und anschließend mit dem Mixer püriert.

Ein Teelöffel des Kürbispürees landet im Shaker. Mit schwungvollen Bewegungen wird das Getränk nun gemixt. Die Freude und Leidenschaft am Cocktailmixen sind Koppermann in diesem Moment deutlich anzusehen. Dem routinierten Barkeeper gelingt es außerdem mühelos den eigentlich fest verschlossenen Shaker locker aufzumachen. Daran scheitert bekanntlich so mancher Laie – oder verschüttet den Inhalt. Daran ist beim Profi nicht zu denken und so gibt er noch ein paar Schlücke Birnenlimonade hinzu. Das Gemisch wird durch zwei Siebe (damit sich keine Püreerückstände im Glas wiederfinden) eingeschenkt und fertig ist das besondere Halloween-Getränk.

Wie Koppermann auf das Rezept kam? Aufgrund der herbstlichen Jahreszeit war für ihn klar, dass tropische Früchte, wie beispielsweise Ananas, nicht eingesetzt werden – dafür die Orange. Dazu kamen viele Vorabüberlegungen und vor allem Erfahrung. Welche süße Komponente harmoniert mit welcher sauren Zutat. „Ich habe dann alles zusammengemixt, probiert und für gut befunden“, sagt Koppermann und lächelt. Und in der Tat schneidet der Halloween-Cocktail bei der kleinen Verkostung in Koppermanns Hausbar bei den Testern sehr gut ab.

Hier nochmal das Rezept zum Nachlesen: 3 cl Orange-Cordial mit 3 cl Zitronensaft vermengen, 0,5 cl Mandelsirup dazu und einen Teelöffel Kürbispüree. Im Shaker schütteln. Mit 10 cl Birnenlimonade auffüllen. Einschenken. Schmecken lassen.