Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Bau-Paragraf 13b, durch den ein beschleunigtes Verfahren ohne Umweltprüfung und ökologischem Ausgleich möglich war, ist der Frust in Städten groß. Viele Kommunen in Deutschland und so auch im Kreis Ravensburg hatten kritisiert, dass 13b-Baugebiete im Vertrauen auf die Rechtskraft des Gesetzes geplant worden seien, die begonnenen Verfahren nun aber seit Monaten auf Eis liegen.

Dass innerhalb der Bundesregierung eine sogenannte Heilungsvorschrift abgestimmt wird, die aufzeigen soll, wie begonnene 13b-Verfahren zu Ende geführt werden können, sei zumindest eine positive Nachricht, sagt Waldsees Bürgermeisterin Monika Ludy. Allerdings hat sie auch eine Befürchtung.

Unvereinbar mit EU-Recht ‐ und nun?

Das Gericht hatte im Juli geurteilt, dass der deutsche Sonderparagraf im Baurecht unvereinbar mit EU-Recht ist. Daher ruhen seitdem geplante 13b-Neubaugebiete, die noch nicht bebaut wurden und für die noch keine Baugenehmigungen erteilt wurden. Bekanntlich sind auch in Bad Waldsee drei aktuelle Wohnbauvorhaben von dem höchstrichterlichen Urteil betroffen ‐ konkret die Gebiete „Drei-Eichen VI“ in Reute, „St. Michael“ in Mennisweiler und „Rauhe Äcker“ in Mittelurbach.

Für diese Gebiete wurden im Gemeinderat bisher jeweils nur die Bebauungsplan-Entwurfsbeschlüsse getroffen, es liegen also noch keine Satzungsbeschlüsse für die Bebauungspläne vor, wobei auch diese grundsätzlich innerhalb eines Jahres rechtlich angefochten werden können. Die Waldseer Bürgermeisterin hat die Sorge, dass die getroffenen Entwurfsbeschlüsse für die drei Gebiete im Gegensatz zu fertigen Satzungsbeschlüssen nicht von der Heilungsvorschrift profitieren werden, wie sie erklärte.

Seit Juli in der Schwebe

Was bedeutet überhaupt Heilungsvorschrift? Vereinfacht gesagt, können dadurch Verfahrensfehler oder Fehler in einer Satzung rechtlich „geheilt“ werden. Die Vorschrift hat das Ziel, eine europarechtskonforme Weiterführung der Verfahren möglich zu machen. Für Kommunen, die seit Juli in der Schwebe hängen, wäre nun wichtig, dass sehr schnell Rechtssicherheit über die künftigen Schritte besteht, betonte Ludy. Ihr Wunsch sei es, dass neben 13b-Bebauungsplänen mit Satzungsbeschluss genauso auch Verfahren, die im früheren Stadium der Entwurfsbeschlüsse sind, nicht mehr angreifbar sind.

Wann können die geplanten 13b-Baugebiete in Waldsees Ortschaften erschlossen werden? Das ist noch in weiter Ferne, bislang stockt das Bebauungsplanverfahren aufgrund des 13b-Urteils. (Foto: Wolfgang Heyer )

Wie es weitergeht, ist aktuell weiterhin noch unklar. Möglich ist, dass die begonnenen Verfahren in Reute, Mennisweiler und Mittelurbach vom beschleunigten 13b-Verfahren ins reguläre Bauleitverfahren übergehen müssen. Dann müsste in allen Fällen die komplette Umweltthematik abgearbeitet werden. Heißt: Es braucht eine aufwendige Umweltprüfung und es muss für ökologische Ausgleichsflächen gesorgt werden.

Mehr Zeit und höhere Kosten

Das wiederum kostet nicht nur mehr Zeit, sondern auch mehr Geld, was sich wiederum auf die Grundstücks- und Wohnpreise niederschlägt. Unter Umständen wird durch die Heilungsvorschrift eine Überleitung in ein Regelverfahren möglicherweise aber entbehrlich, jedoch steht dem der entstandene Zeitverlust und ein möglicher höherer Planungsaufwand entgegen.

Für Ludy ist besonders der Zeitverlust seit Juli ärgerlich, denn ohne das Urteil wäre für die drei Gebiete ein Satzungsbeschluss jeweils im Frühjahr möglich gewesen. Sollte ein Regelverfahren, das viel länger dauert, erforderlich werden, könne sich der gesamte Prozess bis zu einem gültigen Bebauungsplan bis 2025 hinziehen. Sie betont in dem Zusammenhang, dass der Paragraf 13b ohnehin befristet war und bald ausgelaufen wäre.

Kritik: Schnell Wohnraum schaffen ist so nicht möglich

Angesichts des gravierenden Mangels an Wohnraum kritisiert die Bürgermeisterin aber vor allem, dass seit Monaten Unklarheit herrscht. Denn so werde den Kommunen die Möglichkeit genommen, rasch Wohngebiete mit sowohl Einfamilienhäusern, aber auch Geschossbauten mit Wohnungen umzusetzen.

Für Bürger bedeutet das, dass Wohnungen nicht so schnell gebaut werden. Zudem wird es teurer, so Ludy.

Und sie ergänzt: „Das Bundesbauministerium hat ja selbst schon festgestellt, dass die Zahl der Baugenehmigungen massiv zurück gegangen ist.“

Übrigens: Für die beiden 13b-Baugebiete „Hungerberg“ in Michelwinnaden und „Pfändle“ in Bad Waldsee sieht Ludy keine großen Schwierigkeiten, da der Bebauungsplan bereits älter als ein Jahr alt ist und somit rechtlich nicht mehr angreifbar sei. Auf beiden Gebieten wurde bereits gebaut und beide sind laut Ludy jeweils „halb fertig“. Wie sie sagt hätten aber viele andere Städte, bei denen der fertige Bebauungsplan noch kein Jahr alt ist, angesichts der derzeitigen unklaren Lage, ein Problem.

Der Paragraf 13b im deutschen Baurecht hat es Städten und Gemeinden angesichts des dringenden Wohnraumbedarfs und zum schnellen Bau von Flüchtlingsunterkünften ermöglicht, Flächen von bis zu 10.000 Quadratmetern – also etwas größer als ein Fußballfeld – außerhalb des Siedlungsgebiets in einem beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung und ohne ökologische Ausgleichsflächen für den Wohnungsbau zu planen.