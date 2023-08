Es ist August, Urlaubszeit! Viele Menschen streben in die Ferne. Am liebsten gen Süden. Wobei, mediterranes Klima gab es in diesem Sommer auch bei uns. Warum also nicht mal Urlaub in der Heimat? Schließlich heißt es doch überall: „Wir leben dort, wo andere Urlaub machen.“ In Anbetracht seiner finanziellen Spielräume und beim Blick auf sein nur noch spärlich gefülltes Urlaubstagekonto testete SZ–Volontär Niklas Martin den Waldseer Wohnmobilstellplatz an der Therme. Mit interessanten Begegnungen.

Mailänder in Bad Waldsee

„Hi, ich bin Mauro. Come stai?“, schon bei der Ankunft auf dem Waldseer Wohnmobilstellplatz wird eines klar: Die Waldseer Campingszene ist mehrsprachig und international. Vier Wochen lang in ganz Europa waren Mauro und Silvia aus Mailand unterwegs: „Wir haben die großen Städte besucht. Berlin, Hamburg, Brüssel, Prag und viele mehr“, erzählt der 32–Jährige.

Und wie kommt er gerade nach Bad Waldsee? „Wir waren in Frankfurt und haben noch einen Zwischenstopp auf dem Weg nach Mailand gesucht“, berichtet Silvia. Das Paar betreibt in Mailand einen Kostümverleih. Auf Instagram folgen ihnen knapp 60.000 Verkleidungsfans. Der Transporter des französischen Autoherstellers Citroen, mit dem beide unterwegs sind, haben sie sich erst vor zwei Monaten gekauft und in Eigenregie umgebaut. Ehe sie auf ihre letzte Etappe gen Heimat aufbrechen, wollen beide an diesem Abend ihren Urlaub bei einem entspannten Bad in der Waldseer Therme beschließen.

Die Attraktionen des Stellplatzes

Die Temperaturen sind da allerdings draußen noch immer mehr als thermal. Ob es einen da unbedingt ins 37 Grad warme Becken zieht? Wie dem auch sei. Immerhin ist die Therme in unmittelbarer Nähe (300 Meter) und wer die neun Euro Stellplatzgebühr pro Nacht zahlt erhält einen vergünstigten Tarif im Waldseer Wohlfühl–Bad. Trotz allem bleibt die Entspannungsoase bei Weitem nicht die einzige Attraktion, die der Platz Reisenden aus Nah und Fern bietet.

Aus einem ganz anderen Grund kommen beispielsweise Wolfgang und Eva–Maria aus Göppingen nach Bad Waldsee. Das Rentner–Ehepaar macht regelmäßig Urlaub in Deutschland. Nach Waldsee kommen sie immer wieder und zwar, wie Eva–Maria betont, „wegen dem Tanzlokal“. Gemeint ist das „Panorama — Musik und Bar“ im Waldseer Eiskopfweg. „Die Musik ist genau unser Ding und es ist immer was los“, berichtet die 67–Jährige begeistert und ihr Mann ergänzt: „Wir leben in einer absoluten Urlaubsregion, Viele wissen das nur gar nicht.“ Neben dem Tanzen besucht das Paar mit Vorliebe aber auch die Waldseer Altstadt. „Alles ist fußläufig erreichbar, das ist das Tolle an diesem Platz.“

Das ist die Auslastung des Platzes

Betreiber ist die Stadt Bad Waldsee. 2014 wurde der zuvor eher spartanisch ausgestattete Stellplatz runderneuert und erfreut sich seither großer Beliebtheit. 8000 Übernachtungen zählte die Stadt im vergangenen Jahr: „Wir haben über das Jahr gemittelt eine Auslastung von circa 60 Prozent. Davon können andere Stellplätze nur träumen“, so Walter Gschwind, Leiter der Fachbereiche Wirtschaft, Tourismus und Kultur bei der Stadt. Auch wenn im Winter einige Camper der Therme wegen den Platz aufsuchen sei der Platz in den Sommermonaten am besten besucht, so Gschwind. Insgesamt 39 großzügige Stellplätze bietet das in unmittelbarer Nähe zur Therme gelegene Areal. Für den vergleichsweise kleinen Campingbus des Reporters mehr als genug Platz. Das LWK-ähnliche Gefährt einer niederländischen Familie, mit Motorrädern im „Kofferraum“ und einem ganzen Hunderudel im Schlepptau, dagegen kommt raumtechnisch durchaus an seine Grenzen.

Jetzt zur Hauptsaison sind am Abend nur noch wenige Plätze frei. Ob es sich wohl rumgesprochen hat, dass der Kassenautomat defekt ist und die Übernachtung dieser Tage umsonst? Ein kleiner Hinweis auf dem Bezahlautomat an der Einfahrt zum Stellplatz macht deutlich, dass aufgrund technischer Probleme die Übernachtung heute kostenfrei bleibt. Zur Freude der Urlaubskasse der anwesenden Camper. Aber um ehrlich zu sein: 9 Euro Stellplatzgebühr plus 2 Euro Kurtaxe pro Person und Nacht sind durchaus fair. Dazu kommt: Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei, Hunde und weitere Haustiere erlaubt und in der Übernachtungspauschale inbegriffen sind neben Rabatten beim Thermenbesuch, vergünstigte Eintritte ins Hymer– und Kornhausmuseum und selbst der Waldseer Citybus darf mit der Gästekarte kostenlos genutzt werden. Zwei Kilowattstunden Strom gibt es zudem für 2 Euro und und pro sechs Liter Wasser verlangt der Betreiber 10 Cent.

Eine ruhige Nacht

Die Nacht auf dem Platz verläuft ruhig. Angenehm ist, dass sich das Licht zur Schlafenszeit automatisch abschaltet. Dauerleuchtende LED–Lampen und Campingplätze, die die Nacht zum Tag machen, ist für viele Camper ein Alptraum. Auf dem Waldseer Stellplatz leuchtet unterdessen lediglich die Milchstraße. Selbst eine Sternschnuppe grüßt den bettflüchtigen Stellplatztester bei einem kurzen Spaziergang in den frühen Morgenstunden. Und auch ein Waldkautz unterhält sich des Nachts fleißig mit einem Artgenossen. Die schlafenden Gäste auf dem Thermenstellplatz bekommen von all dem nichts mit.

In den Morgenstunden herrscht dann bereits reges Treiben. Mauro und Silvia brechen auf nach Mailand. Wolfgang und Eva–Maria bevorzugen den einen Kaffee in ihrer Lieblingsbar Czardas und der zwischenzeitlich höchst entspannte Reporter ist bereit für einen neuen Arbeitstag.

Nicht der einzige Stellplatz: Wer tatsächlich mal Campingurlaub in der Gegend machen möchte kann neben dem Stellplatz an der Therme auch auf dem Wohnmobilstellplatz des Fürstlichen Golfressorts oder dem Campingplatz Bertsch nördlich von Bad Waldsee an der B 30 gelegen, nächtigen.