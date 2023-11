„1+1=3“ war der Titel des Impulstages, zu dem mehr als 100 Erzieherinnen und Grundschullehrer aus Bad Waldsee und den Ortschaften eingeladen waren. Auch die Eltern sollten in den Impulstag eingebunden werden. Man wolle vor allem den Austausch zwischen Kita und Grundschule anregen.

Die Motivation, die Pfarrer Thomas Bucher und Frank Wiest, Geschäftsführender Schulleiter der Bad Waldseer Schulen, förmlich aus dem Gesicht sprang, hatte noch nicht alle Menschen in der Durlesbachhalle ergriffen. Zwei Frauen aus den vorderen Reihen wirkten etwas ratlos und wussten nicht so recht, was sie von dem Nachmittag erwarten sollten.

Kompetenzen aus Kita und Grundschule bündeln

Das Konzept ist neu, die Veranstaltung in bestem Neudeutsch „ergebnisoffen“. Dass die Rechnung symbolisch ist, wurde schnell klar. Es gehe um das große Ganze, um die Erkenntnis, dass man mehr als die Summe der einzelnen Teilchen ist. Vorne stand eine zusammengezimmerte Brücke aus Holzleisten. Jede Leiste trug den Namen einer Einrichtung.

Wiest konnte seine pädagogische Grundausbildung nicht verhehlen. Er forderte alle auf, aufzustehen und sich umzuschauen. Die Übung sollte verdeutlichen: Ihr seid viele. Die Stimmung war locker, was auch an dem Warming-Up bei Kaffee und Kuchen in der ersten halben Stunde gelegen haben mag. Pädagogen sind eben geübt im Reden.

Doch warum jetzt dieses Treffen? „Weil wir jetzt dafür bereit sind“, sagte Wiest. Es gebe so viele Kompetenzen in Kitas und Grundschulen, die sollten gebündelt werden.

Häufig die gleichen Probleme

Nach der kurzen praktischen Aufwärmübung folgte spannende, wenn auch ein wenig schwer verdauliche Theorie. Die Hochschulprofessorinnen Simone Lehrl und Katja Kansteiner der PH Weingarten waren geladen. Lehrl ist auf die frühkindliche Bildung spezialisiert, Kansteiner forscht im Bereich Schule und führt das Projekt geflüchteter Lehrkräfte (IGL). Lena Wiedmann wird als Kommunikationsdesignerin die Gruppe auch nach diesem Tag virtuell zusammenhalten, mit kreativen Bildern per Newsletter.

Die beiden Dozentinnen stellten Kitas, Kindergärten und Grundschule einander gegenüber, schlüsselten Begriffe wie Feinfühligkeit und Orientierung am Kind und auf. Dann wurde es wieder praktisch-pädagogisch und eine „Murmelrunde“ wurde angekurbelt. Warum diese so heißt, zeigte sich im darauffolgenden Klangteppich aus eifrig diskutierenden Frauen und Männern schnell.

Kansteiner betonte, dass die Themen in der Schule und im Kindergarten oft die gleichen seien, man arbeite nur mit anderen Begriffen. Es fiel das Stichwort „schwierige Kinder“. „Eigentlich ist das ein Signal, so Kastmann. Und als versierte Pädagogin ging sie es von der Sicht des Kindes an. „Welches Problem versucht das Kind zu lösen?“ Sie ermunterte, Neues zu wagen. Man solle Kinder wieder vermehrt zum Staunen bringen. Raus aus der Routine, weg vom x-ten Mandala.

Kombination aus Theorie und Praxis

Dann wurde es wieder praktisch. Mit dem Konzept World Café, bei dem zusammengewürfelte Gruppen sich einer Aufgabe widmeten, verteilten sich alle an den Tischen im hinteren Hallenteil. Geübt in Gruppenarbeit griffen sie zu bereitliegenden Eddingstiften und diskutierten. „Direkte Rede ist erlaubt“, betonten Lehrl und Kastmann. „Schreiben Sie auf, was das Kind oder die Erzieherin sagen würde.“

Dabei ging es um Fallbeispiele wie: Zwei Jungs haben eine Schnecke in ihre Brotbox gepackt. Wie reagieren Erzieherinnen und Lehrer darauf? Was für manche Erwachsenen nach einer kuriosen Problemstellung klingen mag, rief bei den Pädagoginnen noch nicht einmal ein Stirnrunzeln hervor. Eine Schnecke in der Brotbox ist handfester Kita- oder Grundschulalltag.

Christine Fluhr von der Eugen-Bolz-Schule schlug vor, die Schnecke gemeinsam näher anzuschauen. Erzieherin Isolde Jehle bewies ihr Händchen für die ganz Kleinen. Sie regte an, die Kinder zu fragen, wo es für die Schnecke denn am schönsten sei. Ein Lehrer erweiterte den möglichen Lerneffekt, indem er fragen würde, was denn normalerweise in eine Vesperdose gehöre.

Die Gruppe, die sich über das Plakat beugte, ging in der Aufgabe schnell auf. Die Erkenntnisse des theoretischen Vortrags hingegen sahen einige kritisch. Das sei manchmal realitätsfern. Sie wünschten sich, die Eltern mehr in die Verantwortung zu nehmen. Eine gute Kooperation zwischen Grundschule und Kindergarten sei hingegen sehr hilfreich.

Austausch das A & O

Zurück auf den Plätzen wurde es wieder ein wenig pädagogisch-gefühlig. Per Menti-Meter sollten alle ihr persönliches Höhepunkte des Nachmittags per Handy abgeben. Auf der Wand erschien ein buntes Stimmungsbarometer. Das Wort Austausch stand groß und dick in der Mitte.

Für den Schluss hatten sich die Organisatoren noch etwas Besonderes ausgedacht. Große Gymnastikbälle sollten gemeinsam auf dicken Weichbodenmatten auf Händen Richtung Geräteraum transportiert werden. Die Menge johlte, als die ersten Bälle fielen.

Auch bei den beiden anfangs etwas zurückhaltenden Frauen hatte sich an diesem Nachmittag etwas bewegt. Es sei richtig toll gewesen, bekräftigten sie begeistert beim Hinausgehen.