Die Berliner Schauspielerin und Künstlerin Bridge Markland ist mit vielen Theaterwassern gewaschen: Ihr Repertoire reicht von Dragqueen, Puppentheater bis Playback. Ihr Format der deutschen Klassiker „In the box“ ist beliebt. Jetzt tritt sie mit „Nathan in the box“ in Bad Waldsee auf. Schwäbische.de hat sie vorher interviewt.

Frau Markland, das Stück Nathan der Weise von Gottfried Ephraim Lessing ist ein Klassiker, aber aktueller denn je. Es geht um Toleranz zwischen den großen Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam. Ist das Interesse gerade jetzt gestiegen?

Ja, absolut. Völlig verrückt. Wir brauchen den Nathan gerade ganz dringend, heißt es von Vielen. Seit Monaten haben sich Schulklassen angemeldet. Premiere des Stücks war zwei Monate vor Ausbruch des Ukraine Kriegs. Da war ich froh, dass ich den Nathan hatte. Mit dem Konflikt, der jetzt abläuft, ist es noch aktueller. Gerade bei so einem uralten Stück - man ist dankbar, dass der Herr Lessing auf gewisse Art Visionär war.

Sie treten als eine Art Jack in the Box bei ihrer Reihe der Klassiker „In the box“ auf. Auf das Wesentliche konzentriert, wandelbar, mit verstellten Stimmen, Handpuppen und Musik. Wie entstand dieses Format und was kann es, was andere Formate nicht können?

Der Vorteil ist, dass Theaterstücke, die normalerweise ein Ensemble benötigen, als Einzelperson gespielt werden können. Die Puppen sind dabei kreative Gegenspielerinnen. Ich selbst verschwinde in der Box und tauche in anderen Rollen wieder auf, wechsle nur Perücke oder Hut. Die Playbacktechnik habe ich aus dem Dragbereich und auf die Stücke übertragen. Die Stimmen werden von Schauspielern eingesprochen, ich bewege die Lippen dazu.

Wie nah bleiben Sie am Originalstück dran?

Wir verändern das Originalstück nicht, haben nur gekürzt. Die Sprache haben wir behutsam modernisiert, ohne Jugendsprache daraus zu machen. Dann ist dazwischen viel Musik, auch als Rap. Auch Nathan rappt zwischen den Passagen zum Thema: „Warum können wir uns nicht alle verstehen?“ Die sekundenkurzen Musikfragmente haben immer etwas mit der Handlung zu tun.

Wie wählen Sie die passenden Musikstücke aus?

Die fallen mir oft zu. Beim Radiohören zum Beispiel. Oder ich suche etwas zum Thema „Helden“. Das Internet bietet da viele Möglichkeiten. Natürlich habe ich auch Lieblingssongs oder Bands, wie Culture Club, die drin landen. Auch mein Team, der Co-Regisseur und Sounddesigner, liefert Ideen.

Sobald ich etwas mit Rap drin habe, sind die Jüngeren zufrieden. Ich bemühe mich, unterschiedliche Jahrgänge von Songs zu wählen. Bei einem Taylor Swift Song haben alle Mädchen „Juhu“ geschrien. Bei Workshops hole ich mir auch Input von Jugendlichen.

Wie oft passen Sie die Stücke an?

Letztes Jahr hatte ich die Anfrage, ob ich einen Rammsteinsong austauschen kann. Ich benutze fast in allen Stücken Rammsteinsongs, weil sie oft genial passen. Ich habe es an dieser Stelle geändert. Die Stück selbst ändere ich sehr selten, alleine schon wegen dem technischen Aufwand.

Wie reagieren die Zuschauer? Es ist ja ihr dritter Besuch in Bad Waldsee.

In Bad Waldsee habe ich das Gefühl, dass alle das gemeinschaftliche Erlebnis genießen. Das fand ich toll. Darunter sind Schüler, aber auch ältere Zuschauer. Das Publikum hat hinterher lange mit mir geredet.

Wenn ich in Berlin an Schulen spiele, habe ich viele Muslime als Zuschauer. Die freuen sich riesig, dass sie in einem deutschen Stück positiv auftauchen und gesehen werden.

Die Aufführung findet am Mittwoch, 13. März, um 19 Uhr in der Stadtbücherei in Bad Waldsee statt. Vorverkauf: 7 Euro, Abendkasse: 9 Euro; Spieldauer 75 Minuten inkl. Pause.