Auf dem Kopf balanciert Egon Miller etwas, das als gelungenes Marketing in der Weihnachtszeit durchgehen kann. An diesem Tag ist er nicht nur ein klanglicher Hinhörer, sondern auch ein optischer Hingucker. Auf seinem Haupt thront ein grüner Glitzertannenbaum, unter seinen Händen erklingen leicht angejazzte Weihnachtsklassiker. Für etwas Selbstironie ist sich der gebürtige Wurzacher aus Steinental, der jetzt in Bad Waldsee wohnt, nicht zu schade. Der Klavierhocker knarzt dazu im Takt. Aus dem Flügel perlt verspielt „Es ist für uns eine Zeit angekommen“.

Samstags vormittags ist die Zeit zum Träumen. Dann setzt sich Miller an den Steinway Flügel in der Stadtbuchhandlung in Bad Waldsee und spielt. Mit seinem Programm Whispering Piano - flüsterndes Klavier - schafft er es, die sowieso schon entspannte Atmosphäre des Ladens in einen Ort der Sinnlichkeit zu verwandeln.

Er trifft den richtigen Ton

Seit zehn Jahren tritt er zwischen Buchklassikern, flackerndem Feuer und Kinderbüchern auf. Buchhändlerin Susanne Lorinser möchte diese Auftritte nicht mehr missen. Miller nennt sie liebevoll „Susa“ und die Vertrautheit, die sich zwischen den beiden in den Jahren eingespielt hat, ist spürbar.

Das kommt aus mir raus. Aus dem Herzen und dort soll es auch bei den Zuhörern hin. Egon Miller

Lorinser hatte die Idee zum Klavier im Laden. „Es passt ja auch gut zusammen, Klavier und Bücher.“ Zunächst waren es Musikschüler, die bei ihr spielten. Aber mit Miller hat sie nun den Richtigen gefunden. Wenn der Mann mit dem jungenhaften Lachen wegen Urlaub oder Krankheit ausfällt, gibt es auch keinen Ersatz. „Er trifft einfach den richtigen Ton“, so Lorinser. Es darf nicht zu laut oder zu leise sein, die Kunden wollen beim Stöbern musikalisch begleitet und nicht aus den Zeilen gerissen werden.

Perfektion durch Meisterklassen

Drei Instrumente hatten es dem 56-Jährigen schon früh angetan. Sobald er nach der Schule den Ranzen abgelegt hatte, ging er entweder ans Schlagzeug, griff zum Akkordeon oder setzte sich an die Orgel. Schlagzeug lernte er klassisch mit Lehrer, das Klavierspielen perfektionierte er durch Meisterklassen.

Die Initialzündung waren für ihn die Beatles. Er spielte in verschiedenen Bands, machte Tanzmusik. Längere Zeit beglückte er Brautpaare mit seinen Liedern, doch dann erlag er einem Hochzeitstrauma. „Sehr viele Hochzeiten, zu viele Hochzeiten“, erzählt er lachend.

Sein Repertoire ist breit. Er orgelte in Gottesdiensten. Einzug, Kommunion, Auszug. Um der Monotonie auf der Empore zu entkommen, fing er an, die Lieder selbst zu schreiben. „Das kommt aus mir raus. Aus dem Herzen und dort soll es auch bei den Zuhörern hin“, sagt er. Bei ihm klingt der Satz nicht pathetisch.

Atmosphäre wie im Wohnzimmer

Komponieren wurde für den Musiker, der im Hauptjob im Musikalienhandel in Ravensburg arbeitet, zum Steckenpferd. Die Lieder, die er samstags in der Stadtbuchhandlung zum Besten gibt, sind seine eigenen. „Bis auf die Weihnachtslieder“, gibt er zu. Das Feedback der Kunden sei besonders. Eine Dame habe kürzlich gesagt: „Wie schön, die Musik mal wieder zu spüren.“ Zwischen Büchern und gemütlichem Lesesofa ist er nah dran. „Fast schon ein intimer Kreis“, sagt Miller.

Inspiration zieht er aus Filmen und Büchern. Er schwärmt vom kleinen Programmkino Seenema am Stadtsee in Waldsee. Da könnten Ideen entstehen. „Dann setze ich mich ans Klavier und mach halt.“

Auch jetzt setzt er sich wieder an den Steinway Flügel. Rückt sich auf dem hölzernen Klavierhocker mit Stoffbezug zurecht und macht. Passend zur Advents- und Weihnachtszeit erklingt „Es ist ein Ros entsprungen“. Mit der besonderen Miller Note.