Der Überholer, der mit seinem riskanten Überholmanöver für den Tod einer 18-Jährige verantwortlich ist, muss für eineinhalb Jahre ins Gefängnis.

Dieses Urteil ist am Amtsgericht Bad Waldsee in der vergangenen Woche über den 35-jährigen Angeklagten verhängt worden. Während der Verhandlung hat die Polizei außerdem bekannt gegeben, wie sie den Mann ausfindig machen konnte.

Am Altstadtfest-Sonntag 2022 ist der Mann mit seinem Audi von Haisterkirch nach Bad Waldsee unterwegs gewesen, als er drei Autos derart riskant überholte, dass es in der Folge zwei Kollisionen gab. Der Mann fuhr einfach weiter.

Er selbst sagt, er habe den Unfall nicht mitbekommen. Das Gericht sah das anders. Aber wie gelang es der Polizei, den Mann überhaupt zu fassen? Eine Frage, die sich viele Waldseer stellten.

Mit heißem Motor auf dem Parkplatz

Der Einsatzleitende Polizeibeamte schilderte während der Verhandlung die intensive Polizeiarbeit ab der ersten Sekunde. Ausschlaggebend war ein Zeugenhinweis, der den Audi in der Nähe der Unfallstelle sah. Mithilfe eines Teils des Kennzeichens sowie einer Fahrer- und Autobeschreibung ging die Fahndung los.

Schon während der Anfahrt hielten die anrückenden Einsatzkräfte die Augen nach einem solchen Fahrzeug offen und kontrollierten auch schon erste Fahrer. Kurz darauf wurden die Beamten am Bahnhof in Bad Waldsee fündig. Widerrechtlich parkte der Audi dort ‐ „mit glühenden Bremsscheiben und heißem Motor“, wie der Polizist erklärte. Die Beamten mussten nicht lange warten, bis der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkam.

Laut Parkschein konnte der Mann aber unmöglich der Überholer sein. Schließlich wies der Parkschein eine frühere Uhrzeit aus, als der Unfall geschah. Damit hätte der Mann ein Alibi gehabt. „Dann hat sich aber herausgestellt, dass der Parkscheinautomat falsch eingestellt war und die Uhrzeit nicht stimmte“, so der leitende Polizist. Über eine Weg-Zeit-Berechnung sei deutlich geworden, dass der Mann zur Unfallzeit an der Unfallstelle hätte sein können.

Außerdem wurde ein Alkoholtest durchgeführt und in der Folge eine Blutentnahme. Ein geringer Promillewert sei dabei festgestellt worden. Wie Amtsgerichtsdirektor Feurle in seiner Urteilsbegründung erklärte, habe der Mann zu Unfallzeit einen Wert von 0,4 Promille aufgewiesen. Das Auto und das Handy wurden schließlich sichergestellt.

Fahrzeug und Handy ausgewertet

Durch aufwändige Recherchen und Datenauswertungen des Fahrzeugs sowie der Handydaten verfestigte sich der erste Verdacht in den weiteren Tagen immer mehr, bis die Polizisten schließlich mit Sicherheit bestätigen konnten, dass es sich bei dem Mann um den Überholer handelte. Vier Tage später räumte er in der Vernehmung selbst ein, dass er dort zur Unfallzeit unterwegs war. „Er war damals sehr mitgenommen, aufgewühlt, er war traurig“, skizzierte der Beamte die Situation.

Nicht zuletzt fiel dem Polizisten ein Detail im 435 PS starken Auto auf ‐ die Geschwindigkeitsanzeige. Die digitale Anzeige war so eingestellt, dass der Drehzahlmesser zentrales Element des Tachos war und nicht die Geschwindigkeitszahl an sich. „Es ist ein sportliches Fahrzeug, eine Powermaschine. Die kauft man vermutlich nicht, um damit mit 70 oder 80 auf der Landstraße zu fahren. Da sucht man vielleicht die sportliche Fahrweise“, deutete der Polizist die ungewöhnliche Tachoeinstellung.

Die Einträge im Fahrzeugregister sollten diese These stützen. Schließlich war der Mann wegen Handy am Steuer, Überfahren einer roten Ampel und einer deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitung auf der B 30 schon in Erscheinung getreten.