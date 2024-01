Es ist eisig kalt. Über 50 Menschen warten am Hintereingang des früheren Krankenhauses in Bad Waldsee. Sie möchten das Gebäude von innen sehen. Jetzt, da es zu einer Unterkunft für Flüchtlinge umfunktioniert wurde. Das Team um Andreas Honickel-Günther, Erster Landesbeamter und stellvertretender Landrat in Ravensburg und zuständig für das Thema Migration, hat zu einem öffentlichen Besichtigungstermin eingeladen.

Wo bis vor wenigen Monaten Wäsche und Essen angeliefert wurde, wo Krankentransporte ein- und abfuhren, ist es an diesem Tag unwirtlich und grau. Honickel-Günther fängt an zu sprechen. Seine leicht in Sorgenfalten gelegte Stirn verrät: Dieser Termin ist nicht einfach und muss mit viel Fingerspitzengefühl und Takt angegangen werden.

Wie wichtig ist Sauberkeit in der Flüchtlingsunterkunft? Die Neubelegung des früheren Krankenhauses in Bad Waldsee ist ein sensibles Thema. Das wissen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landkreis Ravensburg. Hier geht´s zum Kommentar

Konkrete Ansprechpartner für Fragen

„Wir sind Menschen zum Anfassen“, stellt er sein Team vor. Zum Fragen stellen, wenn es Probleme gebe. Mehrere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind gekommen, der Hausmeister, der Wohnheimverwalter, ein Mann vom Sicherheitsdienst und sogar ein Polizist in voller Montur.

Das Team um den stellvertretenden Landrat weiß um den emotionalen Bezug der Waldseer zu diesem Gebäude. Die Flüchtlingslage im Landkreis sei aber dermaßen angespannt, so Honickel-Günther. „Angesichts des wirtschaftlichen Aspekts haben wir gesagt: Wir können das nicht leerstehen lassen.“

Gebäude konnte nicht leerstehen

Ravensburg als Landkreis hat es schwer. Es gibt kaum Bauplätze, der Landkreis hat weder eigene Immobilien noch könne auf leerstehende Kasernen zurückgegriffen werden. Container zu errichten koste Millionen und Gemeinde- oder Turnhallen wolle man nicht mehr belegen.

Es bestand kein Zusammenhang zwischen Flüchtlingsunterbringung und Medizinstrategie. Ich hoffe, dass uns das niemand unterstellt, wird Honickel-Günther deutlich.

Das frühere Krankenhaus eignete sich sehr gut, da wenig Umbau nötig war. Er betont den steuergeldschonenden Umgang. Viele der Wartenden raunen.

Ab dem 23. Januar werden Familien in den früheren Patientenzimmern leben. Hierzu wurden Dienstzimmer zu Küchen umfunktioniert. In den Zimmern mit eigener Nasszelle stehen jetzt metallene Stockbetten. Den Anfang machen 45 Menschen aus der Türkei und Afghanistan, vorwiegend Familien. Es werde sukzessive auf 120 Personen aufgestockt, maximal 150 Menschen können dort untergebracht werden, so Honickel-Günther. Ab März sollen sie sich selbst versorgen.

Kontraste werden deutlich

Trotz Kälte scheint bei einigen Besuchern die innere Betriebstemperatur hoch zu sein. Wie denn 120 Menschen in drei Küchen kochen könnten, wie das mit der Sauberkeit aussehe, ob die in Waldsee einkaufen würden, bricht es aus einem Mann heraus, noch bevor die Zuständigen zuende gesprochen haben. Alles berechtige Fragen, nimmt es Honickel-Günther auf. Gut 20 Minuten erklärt das Team den Wartenden alles. Die Füße, trotz gefütterter Stiefel, werden klamm. Auch die inzwischen über 60 Menschen möchten jetzt gerne rein und sich die Räume ansehen.

Noch stehen sie etwas verloren herum, die Herde in der Gemeinschaftsküche. Bis alles fertig ist, werden die Flüchtlinge mit Essen versorgt. Ab März 2024 sollen sie sich selbst versorgen. (Foto: Dorothee Kammel )

Beim Betreten werden Kontraste deutlich. An der Vorderfront des Gebäudes glitzernder weißer Schnee auf der großen Wiese, dahinter der Stadtsee. Hier hinten: der zukünftige Eingang der Familien. Eine klare Trennung zum Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ), das Besucher von der Parkseite betreten, war erwünscht.

Graue Gänge, herabhängende Kabel hier und da. Man hört die Wagen mit Schmutzwäsche noch förmlich durch die Flure rattern. Im Untergeschoss sollen Büroräume für Betreuer entstehen. In den Stockwerken eins bis drei wohnen die Familien. Auch hier nicht zu verhelendes Krankenhausambiente. Aber mit eigenem Bad pro Zimmer deutlich besser als ein Stockbett in einer Stadthalle, wo die Geflüchteten dicht an dicht schlafen mussten.

4,5 Quadratmeter pro Person

„Jedem Flüchtling stehen 4,5 Quadratmeter zu“, sagt Jessica Kohlbauer, die als stellvertretende Leiterin des Migrationsamts in Ravensburg für die Unterkunft in Waldsee zuständig ist. Gemeinschaftsflächen inklusive. 4,5 Quadratmeter sind zwei mal zwei große Schritte. Leben auf der Fläche eines großen Doppelbettes.

Die großen Zimmer haben drei Stockbetten, einen Kühlschrank gibt es pro Zimmer. „Wir kennen das alle aus WG-Zeiten“, erzählt Kohlbauer. Gemeinschaftskühlschränke können tickende Zeitbomben sein. Der Umbau ist noch nicht ganz fertig. Zwei einsame Herde stehen an der Wand. Arbeitsflächen fehlen. Deshalb werden die Bewohner in der ersten Zeit auch mit Essen versorgt, bis sie sich selbst versorgen können. Eine Grundausstattung gibt es: Fein säuberlich aufgereiht liegen dort pro Bewohner ein bis zwei Teller, Tassen, Geschirr. Auch ein Putzeimer pro Zimmer steht bereit.

Abschied fällt einigen noch schwer

Eine ehemalige Krankenschwester geht durch die Räume und seufzt hörbar. Der Abschluss mit ihrem früheren Arbeitsplatz scheint ihr immernoch schwer zu fallen.

Kohlbauer erzählt: „Die Fragen ähneln sich bei solchen Terminen. Sauberkeit, ressourcenschonender Umgang, Kinderbetreuung und Sicherheit.“ Das bewege die Menschen der Städte oder Orte.

Waldsee hat ein Netz aus engagierten Freiwilligen, die bereits einen Tag vor dem öffentlichen Besichtigungstermin herumgeführt wurden. Dafür sind Honickel-Günther und sein Team dankbar. Was die soziale Betreuung angeht, haben sie entschieden, „dass wir das selbst machen und die Hand drauf haben“, so Honickel-Günther.

Trotz allem zuversichtlich

Auch der Polizist ist zuversichtlich, dass es keine Probleme geben wird. Selbst in der Unterbringung in der Stadthalle im Sommer 2023 sei es gut gelaufen. Trotz Hitze und Enge.

Ein Mann verabschiedet sich von Kohlbauer. „Das ist das Beste, was ihr mit dem Gebäude machen konntet.“