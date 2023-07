Viele Jakobspilger machen derzeit wieder Station in Bad Waldsee, bevor es weitergeht durch den Altdorfer Wald nach Weingarten. So wie Anja und Gregor Scholz aus Berlin, die in 30 Tagen 400 Kilometer auf dem Jakobsweg von Nürnberg bis Konstanz zu Fuß zurückgelegt haben — mit Söhnchen Theo (13 Monate) im Fahrradanhänger, den sie über Stock und Stein vor sich herschoben.

Bei ihrem Stopp in der Kurstadt zeigte sich das Ehepaar begeistert von der historischen Innenstadt und von zwei Begegnungen mit Waldseern, die ihnen positiv im Gedächtnis bleiben dürften.

Doch der Reihe nach: Als Anja (34) und Gregor (33) Scholz noch kinderlos waren, meisterten sie schon einmal auf Schusters Rappen den Jakobsweg von Görlitz bis Santiago de Compostela in Spanien.

Dieser Pilgerweg macht etwas mit einem und das wollten wir jetzt nochmals erleben und sehen, wie das mit unserem kleinen Sohn funktioniert auf einer kürzeren Etappe, erzählen die Berliner von ihrer Motivation.

Am Ende ihrer Elternzeit haben sie noch zwei Monate unbezahlten Urlaub genommen, um sich gemeinsam auf den Weg hinunter an den Bodensee zu machen.

Was die kleine Familie in Bad Waldsee erlebte

Das Trio startete in Nürnberg und durfte sich auf seinen bis zu 15 Kilometer langen Tagesetappen einen Monat lang über sonniges Wetter freuen. Kürlich erreichten die Sachbearbeiterin beim Deutschen Bundeswehrverband und der Ikea–Küchenverkäufer Bad Waldsee. Sie entspannten im Freibad und gönnten sich ein Abendessen in der Osteria „La Piazzetta“ am Rathausplatz. „Wahrlich eine schöne Stadt ist das hier in einer Region mit so herrlicher Natur, gutem Essen und viel Sehenswertem“, bekannten die Eltern gegenüber der SZ, während sich Theo seine Saitenwurst von der Metzgerei Huber schmecken ließ, die er geschenkt bekam.

Übernachtet hatte das Pilger–Trio in der Ferienwohnung von Margarita Walther, die selbst Pilgererfahrung hat und ihre Gäste liebevoll umsorgte. „Das war unglaublich, wir haben uns so was von wohl gefühlt dort — danke dafür“, sagt Anja Scholz im Rückblick. Und noch eine gute Erinnerung bleibt der Familie beim Gedanken an Bad Waldsee im Gedächtnis haften: „Oben am Friedhof war uns ein Reifen am Anhänger geplatzt und Fahrrad Warter hat uns aus dieser Patsche geholfen — und das zu einem günstigen Preis, das war nicht selbstverständlich“, freut sich Anja Scholz, dass sie nach der Reparatur ihre Etappe nach Weingarten wie geplant fortsetzen konnten.

Glücklich am Ziel angekommen

Nach schweißtreibenden letzten Tagesetappen bei mehr als 30 Grad im Schatten sind die drei Jakobspilger dann in Konstanz angekommen: überglücklich, die 400 Kilometer mit Kind und schweren Rucksäcken ohne körperliche Blessuren geschafft zu haben. „Als wir in Meersburg auf die Fähre warteten, standen uns ein paar Tränchen in die Augen, weil wir so überwältigt waren“, berichtet Anja Scholz der SZ am Telefon.

Die Hitze auf den letzten Kilometern sei eine Herausforderung gewesen, so dass das Paar mit Rücksicht auf ihr Kind alle 30 Minuten eine Pause einlegte im Schatten. „Das war immer schön zu sehen, wie Theo bei jedem Stopp die Umgebung in sich aufsog und überall Spannendes entdeckte, was uns Erwachsenen sicher entgangen wäre“, freut sich die Mutter über ganz besondere Momente auf dem Jakobsweg.

Übernachtet hat die Familie in Jugend– oder Pilgerherbergen und in Markdorf fand sich ein Campingplatz mit Schwimmbad zum Abkühlen. „In Oberdischingen war die Herberge voll, aber wir durften in der Kapelle schlafen auf unseren Isomatten — das fanden wir sehr nett“, betont das Paar. Abends haben sich die drei Pilger immer ein warmes Essen gegönnt, tagsüber reichlich getrunken und ihre tägliche Wegstrecke den Außentemperaturen angepasst. Orientieren konnte sich das Paar am mitgeführten „Outdoorwanderführer — Jakobsweg Nürnberg–Konstanz“, den sie auch anderen Pilgern wärmstens empfehlen möchten.

„Unsere Bilanz fällt sehr positiv aus, es hat alles geklappt und wir sind froh, dass wir uns mit Theo auf den Weg gemacht haben — zum Bodensee und dabei vielleicht auch ein Stück zu uns selbst“, sagt Anja Scholz. Besonders dankbar seien sie für die vielen Begegungen mit Einheimischen, die sie an ihren mitgeführten Jakobsmuscheln als Pilger erkannten und ihnen unterwegs immer wieder Getränke, Obst und Gemüse anboten auf ihren Höfen.