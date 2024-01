Nach wie vor seien laut Informationen aus der Bevölkerung im Stadtgebiet private Telekommunikationsfirmen unterwegs, die fälschlicherweise behaupten, im Auftrag der Stadt Bad Waldsee Hausanschlussverträge für den Breitband-/Glasfaseranschluss abzuschließen. Teilweise würden die Bürger dabei sogar unter Druck gesetzt, die Verträge sofort an der Haustür zu unterschreiben.

Stadt behält sich rechtliche Schritte vor

Diese Firmen agieren nicht im Auftrag der Stadt und des Zweckverbands Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Die Stadt behalte sich das Recht vor, bei weiteren Falschbehauptungen rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Stadt Bad Waldsee stellt, zusammen mit dem Zweckverband und dem Planungsbüro GEO DATA GmbH, eine geförderte und kommunale Breitband- bzw. Glasfaserinfrastruktur in den Weißen-Flecken-Gebieten her. Potenzielle Anschlussnehmer, die einen geförderten Hausanschluss im Rahmen des Weiße-Flecken-Programms erhalten könnten, wurden und werden schrittweise von der Stadt Bad Waldsee und dem Planungsbüro GEO DATA GmbH per Brief kontaktiert, heißt es in der Pressemitteilung. Bereits eingegangene Hausanschlussverträge von Anwohnern würden in die Ausbauplanung integriert, insbesondere im Süden und Westen des Stadtgebiets von Bad Waldsee. Die betroffenen Eigentümer im Norden und Osten des Stadtgebiets von Bad Waldsee würden in den kommenden zwei Wochen direkt von der Stadt angeschrieben und auch die damit verbundenen Hausanschlussverträge mitversandt.

Private Unternehmen agieren unabhängig von Stadt

Neben der Stadt forcieren auch private Telekommunikationsunternehmen beziehungswesie Netzbetreiber den Glasfaserausbau. Der Ausbau der privaten Unternehmen erfolge unabhängig vom Ausbau der Kommunen. Zur Wahrung der Chancengleichheit und Gleichbehandlung aller privaten Netzbetreiber erfolge vonseiten der Stadt keine Unterstützung. Sollten Unternehmen mitteilen, dass sie in Kooperation mit der Stadt Bad Waldsee ausbauen, so sei dies nicht zutreffend.